Mudanya Belediyesi Cumhuriyetin Kurucusu Atatürk'ü Unutmadı - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi Cumhuriyetin Kurucusu Atatürk'ü Unutmadı

Mudanya Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. İlçenin en yaşlı ve en genç öğretmenlerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu etkinlikte, öğretmenler ve vatandaşlar bir araya geldi. Törende öğretmenlik mesleğinin önemi vurgulandı.

24.11.2024 17:39
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü etkinliklerle kutladı. İlçenin en yaşlı ve en genç öğretmenlerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu etkinliğe çok sayıda öğretmen ve vatandaş katıldı.

Öğretmenler, Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinde buluştu. "İyi ki Varsın Öğretmenim" temasıyla kutlanan Öğretmenler Günü etkinliklerine Belediye Başkan Vekili Baran Güneş, Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, meclis üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ilçenin en yaşlı öğretmeni Soyer Kazancı ile en genç öğretmeni Başak Günhan Atatürk Anıtı'na birlikte çiçek koydu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mudanya Şube Başkanı da olan emekli öğretmen Soyer Kazancı, öğretmenler adına yaptığı konuşmada meslektaşlarının gününü kutlayarak, "Öğretmen ışıktır, yol göstericidir. Toplumun geleceğini belirleyen bir unsurdur. Öğretmenlik en kutsal meslektir" dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyup yaşatacak gençler yetiştirdiklerine dikkat çeken Kazancı, "Mustafa Kemal Atatürk bu ülkede öğretmene en çok değer veren kişidir. O da şüphesiz bir cumhurbaşkanı, bir devlet adamı yerine bir başka meslek tercih etseydi mutlaka öğretmen olurdu. Bizler de Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenleri, askerleri olarak görevimizi yapmaya, ışık saçmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tören sonrasında MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde yemekte bir araya gelen öğretmenler, Kemal Sunal ile Selma Sonat'ın başrollerini paylaştığı ve köylü bir öğretmenin yaşadığı zorlukları anlatan "Öğretmen" filmini izledi.

Kaynak: ANKA

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