Mudanya Belediyesi, Sayıştay raporundaki 21 bulgunun geçmişten devralındığını savundu - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi, Sayıştay raporundaki 21 bulgunun geçmişten devralındığını savundu

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Mudanya Belediyesi, Sayıştay raporundaki 21 bulgunun geçmişten devralındığını savundu
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Mudanya Belediyesi, 2025 Sayıştay raporundaki 21 bulgunun 6'sının mali tablolarla, 15'inin idari ve mali uygulamalarla ilgili olduğunu belirtti. Belediye, 2022'den bu yana süren 7 bulgunun mevcut yönetim öncesinde tespit edildiğini ve düzeltici işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

(BURSA)- Mudanya Belediyesi, 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu'na ilişkin yaptığı açıklamada; bulgulardan 6 tanesinin mali tablolarla, 15'inin ise idari ve mali uygulamalarla ilgili olduğunu belirtti. Söz konusu sorunların mevcut yönetim göreve gelmeden önce tespit edildiğini ifade eden belediye, "Sayıştay'ın tespitleri doğrultusunda gerekli düzeltici işlemleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Mudanya Belediyesi, bazı basın organlarında yayımlanan 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu'na ilişkin haberler üzerine bir açıklama yaptı. Denetimlerinde tespit edilen her eksikliğin kamu zararı, yolsuzluk veya suç anlamına gelmediğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın organlarında, Mudanya Belediyesi'nin 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu'na ilişkin haberler yayımlanmaktadır. Haberlerde yer alan değerlendirmeler doğrultusunda, hemşehrilerimizi doğru ve eksiksiz biçimde bilgilendirme gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Sayıştay denetimlerinde tespit edilen her eksiklik; kamu zararı, yolsuzluk veya işlenmiş bir suç anlamına gelmemektedir. Denetim raporları, kamu kurumlarının mali tablolarını, idari işleyişini ve mevzuata uygunluğunu değerlendiren belgelerdir.

2025 yılı raporumuzda; 6'sı mali tablolarla, 15'i idari ve mali uygulamalarla ilgili olmak üzere toplam 21 bulgu bulunmaktadır. Sayıştay, mali tablolarımızın belirtilen altı hesap alanı dışında, tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği yönünde görüş bildirmiştir.

Raporda göz ardı edilmemesi gereken önemli bir husus, birçok sorunun geçmiş dönemlerden kaynaklanmasıdır. Sayıştay'ın izleme tablosunda; 2022 yılından bu yana devam eden 7 bulgu yer almaktadır. Ruhsatlandırma, vergi tahakkuku, muhasebe kayıtları ve personel uygulamalarına ilişkin söz konusu sorunlar, mevcut yönetimimiz göreve gelmeden önce tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bu sorunların geçmişten devralınmış olmasını bir mazeret olarak görmüyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana geçmiş dönemlerden devraldığımız mali ve idari sorunların giderilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Sayıştay'ın tespitleri doğrultusunda gerekli düzeltici işlemleri gerçekleştiriyor, belediyemizin işleyişini daha güçlü, şeffaf ve denetlenebilir hale getirecek düzenlemeleri sürdürüyoruz.

Raporda yer alan bazı tespitlerin gerekçelerini de kamuoyuyla paylaşmak isteriz:

Dernekler yerleşkemizde, sosyal ve kültürel çalışmaları desteklemek amacıyla 19 büro, dernek ve vakfın kullanımına belirli bir bedel karşılığında sunulmuştur. Sayıştay, bu taşınmazların ihale yoluyla kullandırılması gerektiğini belirtmiştir. Kullanım protokollerini mevzuata uygun hale getirmek üzere değerlendiriyoruz.

Belediye iştiraklerimizin kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin tespitlerden biri, tarımsal üretimi ve kooperatifleri desteklemek amacıyla kullanılan zeytin işleme tesisine yöneliktir. Sayıştay, kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilen bu uygulamada dahi ihale usulünün izlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Gerekli hukuki düzenleme yapılmaktadır.

Pazar yerlerinin işletilmesi kapsamında esnafın ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmetlerin kolaylaştırılması amacıyla Mudanya Esnaf ve Sanatkar Odası ile iş birliği yapılmıştır. Sayıştay'ın işletme yetkisi ve işgal harcı tahsilatı uygulamasına yönelik tespitleri doğrultusunda, mevcut protokol iptal edilmiştir.

Doğrudan temin işlemlerine ilişkin Sayıştay değerlendirmelerinin doğru anlaşılması da önemlidir. Doğrudan temin, yasal bir satın alma yöntemidir. Sayıştay'ın tespitleri; bu yöntemin kullanılmasıyla ilgili değil, kayıt süreçleriyle ilgilidir. Belediye'miz, satın alma süreçlerinin mevzuata uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesi konusunda hassasiyetle hareket etmektedir.

İş yeri ruhsatları ve çevre temizlik vergisine ilişkin Sayıştay tespitleri, devraldığımız kayıt ve denetim sorunlarıyla bağlantılıdır. Vergi dairesi kayıtlarıyla belediyemizin ruhsat ve vergi kayıtlarının karşılaştırılması ve eksik mükellefiyetlerin belirlenmesi zaman alan bir süreçtir. İşletmelerin açılması, kapanması veya adres değiştirmesi de bu süreci etkiler. Sayıştay'ın tespitleri doğrultusunda ruhsatlandırma, çevre temizlik vergisi tahakkuku ve denetimlerini birlikte yürütüyoruz.

Çalışanlarımızın sosyal haklarına ilişkin olarak Sayıştay tarafından, çalışanlarımızla imzalanan sosyal denge sözleşmesinde yasal kapsamı aşan bazı düzenlemelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Sözleşme kapsamında, Ramazan ve Kurban bayramlarında çalışanlara sosyal denge tazminatı tutarında ek ikramiye ödenmesi öngörülmüş olmakla birlikte, söz konusu ödemeler fiilen yapılmamıştır. Yemek bedelleri ise mevzuata uygun hale getirilmiştir. Ayrıca, geçmiş yıllardan devreden kullanılmamış izinlerin kullandırılmasına yönelik olarak müdürlüklerimizde planlama çalışmalarına başlanmıştır.

Zabıta hizmetlerinde yapılan personel görevlendirmelerine ilişkin olarak Sayıştay, zabıta kadrosunda bulunmayan 7 personelin bu birimde görevlendirilmesini mevzuata aykırı bulmuştur. Belediye'miz, söz konusu personelin araç kullanımı, ruhsat büro işlemleri ve yardımcı hizmetlerde görevlendirildiğini belirtmiştir. Sayıştay'ın kadro görevlendirmesi ve resmi kıyafet kullanımına ilişkin tespitleri doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması için talimat verilmiştir.

Sayıştay raporumuz kamuya açıktır. Belediye meclisimizde de ele alınmış, tespitler ve belediyemizin açıklamaları paylaşılmıştır. Raporun tüm bulgularını ciddiyetle değerlendiriyor, gerekli düzenlemeleri ilgili birimlerimizle birlikte yürütüyoruz. 2025 yılında gelirlerimiz beklentilerimizin altında gerçekleşmiş olsa da Mudanya'nın ihtiyaçlarını ertelemedik. Kısıtlı kaynaklarımıza rağmen yatırımlarımızı, sosyal hizmetlerimizi ve projelerimizi sürdürdük. Geçmişten devralınan sorunları çözmeye çalışırken, aynı zamanda Mudanya'ya yeni hizmetler kazandırmak için çalışmalarımıza devam ettik.

Hemşehrilerimiz bilmelidir ki, Mudanya Belediyesi'nin kaynakları Mudanya halkına aittir. Bu kaynakları korumak, doğru yönetmek ve Mudanya'nın ihtiyaçları için kullanmak temel sorumluluğumuzdur. Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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