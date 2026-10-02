Muğla Bodrum\'da ev yangınında bir kedi ölü bulundu, dairede büyük hasar oluştu

Muğla Bodrum'da ev yangınında bir kedi ölü bulundu, dairede büyük hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi Türkkuyusu Caddesi'ndeki binanın ikinci katında saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Evde bir kedi ölü bulundu, dairede büyük çapta hasar oluştu; yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bir kedinin ölü bulunduğu evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Çarşı Mahallesi Türkkuyusu Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürürken, evde bir kedi ölü bulundu. Evde büyük çapta hasar oluşurken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA
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