Muğla, Burdur ve Isparta'da Gazze'de annelerin yaşam haklarından mahrum bırakılması protesto edildi - Son Dakika
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Muğla, Burdur ve Isparta'da Gazze'de annelerin yaşam haklarından mahrum bırakılması protesto edildi

Muğla, Burdur ve Isparta\'da Gazze\'de annelerin yaşam haklarından mahrum bırakılması protesto edildi

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı, Anneler Günü vesilesiyle Gazze'deki annelerin yaşadığı zorlukları protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamalarda, İsrail'in saldırıları sonucu binlerce kadının hayatını kaybettiği ve hamile kadınların risk altında olduğu vurgulandı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce kişinin öldüğü belirtildi.

10.05.2024 15:39
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Muğla, Burdur ve Isparta'da Gazze'de annelerin yaşam haklarından mahrum bırakılması protesto edildi.

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatınca Anneler Günü vesilesiyle, Gazze'deki annelerin sesi olmak amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Menteşe Kurşunlu Camisi önünde toplanan partililer adına basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru, Gazze'deki annelerin yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Gazze'deki annelerin ağır bir imtihandan geçtiğini belirten Doğru, pazar gününün "Anneler Günü" olduğunu hatırlatarak, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını söyledi.

Gazzeli annelerin çocuklarına verecek bir lokma ekmek beklediğini ifade eden Doğru, Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü ve bunların 37'sinin anne olduğunu, Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının risk altında olduğunu dile getirdi.

Doğru, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldüğünü 78 bin 18 kişi yaralandığını söyledi.

Açıklamaya, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz, Kadem Mete, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Gültekin Akça ile partililer ve kadınlar katıldı.

Konuşmanın ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Burdur

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partili kadınlar adına açıklama yapan AK Parti Burdur Kadın Kolları Başkanı Cennet Özalp Tanrıöver, her canın tek ve biricik olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarının sonucunda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirten Tanrıöver, Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Gazze'de 9 bin kadının hayatını kaybettiğini aktardı.

Tanrıöver, Filistin'de günde ortalama 63 kadının öldüğünü, bunların 37'sinin anne olduğuna işaret ederek, "Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Bir Gazzeli anne 'Ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü 2'sini İsrail öldürecek, 2'si eve ekmek getirmek için çalışacak, 2'si de ülkesi için okuyacak.' ya anne olduğunu göremeden, karnında bebeğiyle ölen kadınlar, ölen annesinin bedeninden ameliyatla alınan bebekler... Gazze'deki her 5 kadından 4'ü aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yemek yiyemediğini ifade ediyor." diye konuştu.

Sloganlarla İsrail'e tepki gösteren grup dağıldı.

Isparta

Isparta'da ise kadınlar, ellerinde pankartlarla Kaymakkapı Meydanı'nda Gazze için nöbet tutulan çadırın önünde toplandı.

Grup adına konuşan AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, Birleşmiş Milletler toplantılarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz." sözlerini anımsattı.

Cumhurbaşkanının ve eşinin, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişimin tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Köse, "Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bir adım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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