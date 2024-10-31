Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: "Turizmin Toplumun Tamamını Kapsayan Bir Gelişim Modeli Olarak Ele Alınması Gerektiğine İnanıyoruz"

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, "Turizmin yalnızca ekonomik bir güç olmadığını, aynı zamanda toplumun tamamını kapsayan bir gelişim modeli olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Koordinatörü Cumhur Güven Taşbaşı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Özcan Koray, TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hakan Eğinlioğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uysal, TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Turizmci Yücel Okutur ve Turizm Eski Bakanı Mehmet Bahattin Yücel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantı, Koordinatör Cumhur Güven Taşbaşı'nın Turizm sunumu ile başladı. Sunumda platformun plan ve projelerine yer verildi. Platform, kenti güçlü bir turizm markası yapmayı hedeflerken, şehrin binlerce yıllık kültürel mirasını da turizmle misafirlere anlatmayı hedefliyor. Ayrıca, turizmin yerel ekonomiye katkısının yalnızca işletmelerle sınırlı kalmaması, aynı zamanda zanaatkarlar, üreticiler ve yerel halk için de bir geçim kaynağı oluşturması amaçlanıyor.

"Bu proje sayesinde dünya markası olma yolunda ilerleyeceğiz"

Cumhur Güven Taşbaşı, "Ortak sorumluluğumuz geleceğimiz, geleceğimiz için sürdürülebilirlik zorunluluk değil, normalimiz. Muğla, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda toplumsal dayanışması, yerel değerleri ve misafirperverliği ile de bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras'ın Dünya Kenti Muğla vizyonu ile kurduğumuz bu platform, bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek adımların atılacağı bir merkez olacak" diye konuştu.

"Muğla'yı eko turizm ile kalkındırabiliriz"

Platformun toplantısında konuşma yapan turizmci Yücel Okutur, "Muğla'nın geleceği gerçek anlamda eko turizmde yatıyor. Çünkü eko turizm zaten Muğla'nın doğal değerleri ile uyumlu bir kavram. Eğer biz eko turizme girersek bütün Avrupa ve dünyanın en önemli turizmdeki kenti oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden geleni yapacağız"

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Koray Özcan, "Muğla'daki güzelliklerin daha da tanınır olması adına birbirimizi çözümün bir parçası olarak görürsek ilimiz için her alanda çok daha fazla yol alacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle platformun çalışmalarının sürdürülebilirliği, gelişmesi ve ilimiz turizmine hizmet etmesi anlamında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm katkıyı sağlayacağımıza olan inancımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

"Turizmde başarmanın yolu birliktir"

TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hakan Eğinlioğlu, "Turizmde başarılı olmanın yolu, kurum ve kuruluşların devletin ve yerel kuruluşların birlikte hareket etmesinden geçer. Biz de bu bilinçle üstümüze düşeni yapacağız" diye konuştu.

"Başarı için ortak hareket etmeliyiz"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, "Turizmcinin bilgi birikimi, kamunun yetkisi ile koordinasyon içinde çalışılmalı ortak akılla hareket edilmelidir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve ekibinin de bu anlayışta olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Turizmin gelişmesi için destekçi olacağız"

Turizm paydaşları olarak tüm desteği sağlayacaklarına değinen TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uysal, "Muğla turizmini ve Türkiye turizmini ileriye götürecek her türlü oluşumun sonuna kadar arkasında ve destekçisi olacağımızı bir kez daha beyan etmek istiyorum" dedi.

"Turizm siyaset üstü bir mesele"

Turizmin barışçıl bir alan olduğuna değinen TURYİD Başkanı Kaya Demirer, "Turizm Master planından söz edildi toplantıda. Bu plan için turizm söz konusu olduğu zaman siyaset üstü bir uyum ve ahenk peşinde olmalıyız. Bu şekilde gelişebilir ve değişebiliriz" diye konuştu.

"Muğla'mız turizm sektöründe hak ettiği yeri bulacak"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, şunları kaydetti:

"Turizm sektörünün Muğla'da hak ettiği payı alacağına olan inancımız sonsuz. Sizlerin varlığı ve desteğiyle ortak akıl yoluyla bunu başarabileceğimize inanıyorum. Bu çalışmaların başında, gerek ilimizin gerek ülkemizin çözüm konusunda çok büyük bir birikime sahip olan Sayın Cumhur Güven Taşbaşı'nın bulunması bizim için büyük bir şans. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum

"Muğla'nın marka değeri ortaya çıkacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras turizm sektöründen gelmiş biri olarak sorunları ve çözüm önerilerini sizlerle birlikte ele alacak, katkı sunacak bir yapıya sahip. Bu platformun, turizm sektörünün tüm temsilcilerini, paydaşlarını ve ortaklarını bir araya getirerek sektörün tüm sorunlarını, çözüm önerileri ile birlikte değerlendireceğine inanıyorum. Muğla'nın marka değerini daha da öne çıkaracak, turizmde hak ettiği noktaya taşıyacak adımlar atılacak. Bu platformun ilimize, özellikle de birbirinden değerli 13 ilçemize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her ilçemizin farklı özellikleri ve nitelikleriyle daha da parlayacağına inanıyorum. Koruma-kullanma dengesi gözetilerek sektörü daha da ileriye taşıyacağımıza inancım sonsuz."

"Bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizmin tüm bileşenlerinin bir araya gelerek Muğla'nın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi ve turizmin yalnızca bugünü değil geleceği planlaması gerektiğini belirtti.

Başkan Aras, şöyle konuştu:

"Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Muğla'yı yalnızca turizmin kalbi değil, aynı zamanda çevre bilincinin ve kültürel korumanın öncüsü bir şehir olarak konumlandırma yolunda attığımız önemli bir adım. Muğla'nın tarihi, kültürü, doğası ve insanıyla ortaya koyduğu değerleri koruyarak turizmi geliştirmek, şüphesiz hepimizin ortak hedefi. Bu bağlamda tüm bileşenleri ile bu platform, turizmi kentimizin ayrılmaz bir parçası olarak gören ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir vizyonla hareket edecek. Turizmin yalnızca ekonomik bir güç olmadığını, aynı zamanda toplumun tamamını kapsayan bir gelişim modeli olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Muğla'yı, Bodrum'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Datça'ya kadar her köşesiyle güçlü bir turizm markası yapmayı hedeflerken, bu toprakların binlerce yıllık kültürel mirasını da geleceğe taşımak zorundayız. Bu, yalnızca turizmin bir gelir kaynağı olarak görülmesi değil, aynı zamanda toplumsal hafızamızın ve doğal mirasımızın korunması için bir sorumluluktur. Muğla, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda toplumsal dayanışması, yerel değerleri ve misafirperverliği ile de bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün kurduğumuz bu platform, bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek adımların atılacağı bir merkez olacak."