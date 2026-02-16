Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Kötekli ve Yeniköy'e 502 Milyon TL'lik Yol ve Altyapı Yatırımı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde hayata geçirilen 502 milyon 28 bin TL'lik yol ve altyapı projesi etaplar halinde devam ediyor. Toplam 3 bin 700 metrelik sıcak asfalt serimini kapsayan proje ile bölgenin ulaşım altyapısı baştan sona yenileniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde yürütülen 502 milyon 28 bin TL'lik yol ve altyapı projesi devam ediyor. Beş etap halinde planlanan çalışmada Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde 2 bin 200 metre, Yeniköy Mahallesi 404'üncü Sokak'ta bin 500 metre olmak üzere toplam 3 bin 700 metre sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Projede yol ve kaldırım düzenlemelerinin yanı sıra plentmiks temel, binder, aşınma ve reglaj imalatlarının eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi. Proje genelinde toplam 8 bin metre içme suyu hattı ve 7 bin metre yağmursuyu hattı imalatı planlandı.

1'inci etapta asfalt çalışmaları başladı

Kötekli girişi ile Gençlik Parkı önü arasını kapsayan 1'inci etapta yağmur suyu altyapı çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi. Bu kapsamda yağmur suyu menfezleri ve drenaj boruları döşendi. Çalışmalar kapsamında istinat ve bahçe duvarları inşa edilirken, iletişim hatlarının da yenilendiği belirtildi. Bölgede belediyeye ait data hattı ile internet altyapısı için Süperonline hattı döşendiği, sulama suyu hatları ve içme suyu borularının yenilendiği aktarıldı. Kötekli girişi ile Gençlik Parkı arasındaki bin 100 metrelik kısımda plentmiks temel seriminin tamamlandığı, ardından asfalt serimi çalışmalarına başlandığı bildirildi.

2'nci etapta su deposu tamamlandı

Gençlik Parkı ile Yoğurtçu Parkı arasını kapsayan 2'nci etapta 576 metreküp depolama kapasiteli su deposu inşaatının tamamlandığı, 500 metre kutu menfez yağmur suyu hattı imalatının da bittiği belirtildi. Etap kapsamındaki çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

5'inci etapta dere ıslahı ve altyapı imalatları yapıldı

Yörük Market–AFAD güzergahından Yeniköy Meydanı'na uzanan 5'inci etapta 295 metre dere ıslahı kapsamında kazı ve taş duvar imalatının tamamlandığı, 2 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde köprü niteliğinde 2 menfez inşa edildiği bildirildi. Bu etapta mevcut beton yolun bin 150 metrelik bölümünün sökülerek altyapı çalışmaları için uygun hale getirildiği, 350 metre drenaj borusu ile 600 metre beton yağmursuyu hattı döşendiği aktarıldı. Atık su altyapısını güçlendirmek amacıyla 950 metre kanalizasyon hattının yapımının da tamamlandığı ifade edildi.

Yenileme takvimi paylaşıldı

İlçe genelindeki ana arterlerin mart ayı sonuna kadar, diğer cadde ve sokakların ise mayıs ayı sonuna kadar etap etap yenilenmesi planlandı. Yetkililer, çalışmaların özellikle Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Tüm etaplarda çalışmaların onaylı iş programı doğrultusunda ve kontrol teşkilatının denetiminde sürdürüldüğü kaydedildi.

"Uzun yıllar rahat bir nefes alacağız"

Mahalle sakini Mehmet Kılınç, "Şu anda yapılan çalışmalar bizlere biraz sıkıntı verse de ileride rahat edeceğimiz için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu çalışmalar sayesinde trafikte bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Genelde yağmur yağdığı zaman yollar göle dönüyordu ve ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Ancak yapılan ihalede bütün öncelikler düşünülmüş. Elektrik, telefon, internet, doğalgaz ve yağmur suyu altyapısına dair ne varsa planlanmış ve yapılacak. Bu çalışmalar sayesinde uzun yıllar Kötekli Mahallesi'ndeki caddelerde rahat bir nefes alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Gerçekleştirilen asfalt çalışması bizleri çamurdan kurtaracak"

11 yıldır Muğla'da yaşadığını belirten Nevruz Yivri, "Kötekli'de yaşadığım 5 yıl boyunca altyapı ve yolların çok kötü olduğuna şahit oldum. Kötekli sonradan kurulduğu için altyapı yeterince gelişmemişti. Ancak şu anda Büyükşehir Belediyesi gayet iyi çalışıyor. Yollar ve altyapı tam anlamıyla düzelmeye ve güzelleşmeye başlıyor, memnunuz. Gerçekleştirilen asfalt çalışması bizleri çamurdan kurtaracak. Çalışmalar tamamlandığında çok daha iyi yollara sahip olacağımızın bir göstergesi" diye konuştu.

"Çalışmalar Kötekli'ye büyük değer katacak"

Yaklaşık 5 aydır çalışmaların sürdüğünü belirten Berkay Tunç, "Yaklaşık 5 aydır süren bir çalışma var ve gerçekten büyük bir ilerleme kat ettiler. Kötekli'nin çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Büyük bir yatırım söz konusu ve bu yatırım sayesinde Kötekli çok daha güzel olacak. Çok yağmur alan bir bölgede yaşadığımız için bu sorunu çözmek çok önemliydi. Bu çalışmalar sayesinde bu sorunlardan kurtulacağımızı düşünüyoruz. Yapılan asfalt çalışmasıyla birlikte yolların çok daha temiz bir hal alacağını düşünüyoruz. Kötekli girişinde yapılan asfaltlama çalışması da bölgenin ne kadar iyi olabileceğini gösteriyor. Altyapı ve üstyapı sorunlarımızın çözülmesi Kötekli'ye büyük bir değer katacaktır" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yatırıma ilişkin şunları söyledi:

"Üniversite bölgemizi modern ve güvenli bir ulaşıma kavuşturuyoruz"

"Muğla'mızın her ilçesinde olduğu gibi Menteşe'de de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Özellikle üniversite yerleşkesinin bulunduğu Kötekli ve Yeniköy mahallelerimizde yoğun bir nüfus hareketliliği var. Bu nedenle ulaşım ve altyapı çalışmalarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. 502 milyon TL'yi aşan yatırımımızla bölgede sıcak asfalt seriminden yağmur suyu hatlarına, içme suyu altyapısından dere ıslahına kadar tüm ihtiyaçları planladık. Amacımız, hem öğrencilerimizin hem de mahalle sakinlerimizin uzun yıllar güvenle kullanacağı modern ve konforlu yollar oluşturmak. Muğla'mızı geleceğe hazırlayan projeler üretmeye devam edeceğiz. Kötekli ve Yeniköy mahallelerimize hayırlı olsun."