Muğla Büyükşehir Belediyesi Turunçgil Uzun Antenli Böceği ile Mücadele Ediyor

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içinde tespit edilen Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora chinensis) için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile ilaçlama çalışması yaptı.

Türkiye'de ilk kez 2014 yılında görülen sonrasında da 2020 yılına kadar sırasıyla Antalya, Bartın, Trabzon ve Zonguldak'ta tespit edilen zararlı 'Turunçgil uzun antenli böceği', Mayıs ayı ortalarında Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki çınar ağaçlarında görüldü. Akçağaç, at kestanesi, kızılağaç, huş, gürgen, turunçgil, narenciye, fındık, dağ muşmulası, kayın, elma, armut, erik, kavak, karaağaç, çınar, akasya ağaçlarını tahrip edebilen Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin ülkeye de yurt dışından gelen kereste ve süs bitkileri ile taşındığı tahmin ediliyor.

Turunçgil Uzun Antenli Böceği ile mücadele ve önlem için plan oluşturmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 22.05.2024 tarihinde düzenlediği bilgilendirme toplantısına; ilçe tarım müdürlükleri, ziraat odaları, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, orman bölge müdürlükleri ve Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü ile birlikte katılım sağlayarak bilgi alışverişinde bulundu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, oluşturulan plana uygun olarak, müdahale edebildiği alanlarda konumlanan 15 enfekte çınar ağacını ilaçladı ve takibe aldı.

"Çoklu konukçu kullanan bu böceklerin narenciye ağaçlarına bulaşmasınıönlemeye çalışıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinden Biyolog Pınar Gitmez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Karantina altında olan bir böcek olan Turunçgil Uzun Antenli Böceği ne yazık ki Köyceğiz ilçemizde mayıs ayı ortalarında görüldü. İl Tarım Müdürlüğü bir toplantı düzenledi ve bir mücadele önlem planı hazırladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanımızda müdahale edebildiğimiz alanlarda konumlanan çınar ağaçlarının gövdelerinde gövde kalınlıklarına göre delikler açarak ilaç enjekte ettik. Üzerlerini macunla kapatarak etrafını jütle sardık. Larvaların dışarı çıkmasını engellemek istedik. 15 ağacın ilaçlanmasına başladık. Takiplerini yapacağız. Vatandaşlarımızdan da bu böceği gördüklerinde Büyükşehir, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber vermelerini rica ediyoruz. Bu böcek çene yapısı çok güçlü, tahripkar zararlı, çınar ağaçlarının sert kabuğunu oyabiliyor ve ağacın üzerine larvalarını bırakıyor. Larvalar beslenirken orada çürüme başlıyor. 4 mevsim ağacın içinde büyüyebilen larvalar; yaz aylarında ergin böceklere dönüşüp, ağaç gövdesinde delikler açarak dışarı çıkıyor ve ağaçlara büyük zarar veriyor. Çoklu konukçu kullanan bu böceklerin narenciye ağaçlarına bulaşmasını önlemeye çalışıyoruz."