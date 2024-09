Muğla\'da Ücretsiz HPV Aşısı Başvuruları Başladı

Güncel

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, rahim ağzı kanserine karşı koruyan ücretsiz HPV aşısı uygulamasının ikinci etabı için başvuruları başlatıyor. Büyükşehir Belediyesi, ilk projede 9-26 olan yaş aralığını daha fazla vatandaşa ulaşmak için 9-45 yaş aralığına çıkardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz HPV aşısı uygulamasından daha fazla vatandaşın yararlanması için uygulamanın alanını genişletiyor. Büyükşehir Belediyesi, 9-45 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri aşısının ikinci başvurularını başlattı. İlk projede 9-26 olan yaş aralığı, daha fazla vatandaşa ulaşmak için 9-45 yaş aralığına çıkarıldı.

HPV aşısı uygulamasından; şehirde ikamet eden, herhangi bir kamu kurumundan sosyal yardım alan veya bu yaş aralığında olup şehit ve gazi yakını olan, yine bu yaş aralığında yüzde 40 ve üzerinde engelli raporu bulunan 9 ve 45 yaş aralığındaki kadın ve kız çocukları yararlanacak. Başvurular için belirtilen adreslere ve 'saglik@mugla.bel.tr' mail adresine belgelerle veya bireysel olarak başvuru yapılabilecek.

Başvurular bireysel ve internet üzerinden yapılabilecek

Büyükşehir, HPV aşısına bireysel başvuru yapmak için il genelinde 9 merkez belirledi. Vatandaşlar Bodrum'da Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı No: 144/1, Milas'ta Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı No: 151/A, Yatağan'da Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad. No: 34/1, Menteşe'de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 14 2 No'lu Hizmet Binası, Marmaris'te Armutalan Mah. Belediye Caddesi No: 4, Datça'da İskele Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No: 1/A, Ortaca'da Beşköprü Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 100, Fethiye'de Cumhuriyet Mahallesi 501. Sokak No: 7/A, Seydikemer'de Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Cad. No.23/B adreslerindeki Büyükşehir sağlık birimlerine kimlik fotokopisi, herhangi bir kurumdan sosyal yardım aldığını belgeleyen evrak veya engelli raporu yüzde 40 ve üzeri, şehit yakını olduğunu belirten evraklar ile başvuru yapabilecek. Bireysel başvuru yerine internet üzerinden başvuru yapacaklar ise 'saglik@mugla.bel.tr' mail adresine belgeleri gönderebilecek.