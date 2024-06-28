Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde Öğrencilere Eğitim Verildi

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, farklı şehirlerden gelen 30 öğrenciye eğitim verdi.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4004 'Doğa Eğitimi ve Destekleme' programı,'Tarım Okuryazarlığı ile Yeşil Tarım' projesi kapsamında, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 30 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, tohum parselleri, üretim serası, distilasyon tesisi, tohum odası ve laboratuvar hakkında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelinden bilgi aldı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Proje Koordinatörü Nurcan Kara, şunları söyledi:

"Projemiz, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Türkiye'nin dört bir yanından 30 öğrenci seçerek onları Muğla'da topladık. Projemizin amacı tarım açısından dezavantajlı öğrencilerin tarım okuryazarlık düzeylerini artırmaktı. Yirmi beş etkinlik içerisinde, tarım, okur-yazarlığın yedi ögesi var. Bunları içeren etkinliklerle çocukların, tarım okur-yazarlık düzeylerini arttırmak istiyoruz. Bugünkü etkinliğimizde, tohum merkezinde, çocuklara tohum yolculuğunu anlatmaya çalışacağız. Tohumun macerası, tohumdan bitkiye dönüşümleri, tarıma olan faydalarını onlara bahsedeceğiz. 2023-2024 eğitim öğretim yılını bitirmiş yedinci sınıf öğrencilerimiz projemizde mevcut."

Eğitime katılan öğrenciler ise projeyi şu sözlerle değerlendirdi:

-Merve Nisa Süyün (Denizli): "Projede olmak çok güzel ve eğlenceli. Böyle bir yere hiç gitmedim. İlk defa geldim ve gayet de ilgimi çekti. Bu kadar çok tohum olmasını beklemiyordum. O beni şaşırttı. Gayet güzel bir yer burası. Öncesinde ağaç dikme aktivitelerine katılmıştım. Annem bitkilere bakmayı çok sever. Ben yüzücüyüm yani doğal olarak besleniyorum. Paketli ürün kesinlikle kullanmıyorum. Geleceğim için kendim yetiştirip tüketirim diye düşünüyorum. O yüzden bu etkinliğe katıldım."

-Hasan Utku Güngör (İzmir): "Yedinci sınıf öğrencisiyim. TÜBİTAK 4004 Tarım Okur Yazarlığı projesi için buradayım. Daha önce tohum merkezine gelmedim. İlk defa geliyorum, ilk defa görüyorum. Çok ilginç bir yer. Gayet güzel bir deneyim oluyor benim için. Ben tohum topu etkinliğinde mısır ektim. Mısır yetiştirmeyi düşünüyorum. Tohum merkezinde dikkatimi çeken 900'den fazla çeşit tohumun burada olması ve hepsinin de yerel olması, bu bölgeye ait olması ilgimi çekti."

-Hayri Deniz Akarsu (Rize): "Hocalarımız sağ olsun çok güzel şeyler anlattı bize, bilgiler topladık. Böyle çiçekleri, tohumları gezdirdiler, gösterdiler. Laboratuvarları gezdik. Tohumları dolaplara falan koyuyorlar ve orada onları yüzyıl filan saklayabiliyorlar."

-Efe Ezer (Hatay): "Doğal ortamdaki sebzelerin böyle büyümesi çok hoşuma gidiyor. Benim Hatay'da babaannem de bu işi yapıyor. Biraz daha hakimim o yüzden. Ama burada üç tür mısır tohumu, birkaç tane çekirdek tohumu gördüm. Değişikti. İlk defa görüyorum. Tohum birkaç kere ekmiştim. Bazıları çürüdü, birkaç tanesi de büyüdü. Burada da tohum ektik. Tohumlarla ilgili bilgi aldım. Susam gibi bitkilerin nasıl yağının çıkarıldığını öğrendim."

-Beris Özdemir (İstanbul): "Buraya geldiğimizde bitkilerin ve çiçeklerin olduğu bir bahçeden geçtik. Orada çeşit çeşit çiçek ve bitki vardı. Oradan sonra yaklaşık 950 çeşit tohumun olduğu bir odaya geçtik. Orada da bize tohumları tanıttılar. Tohumlarla ilgili bilgiler verdiler. Tohum topçukları yaptık. Çamurların içine ben mısır tohumu koydum ve yuvarladık. Sonra bunu saksının içine koyup nemli olarak bırakarak büyümesini bekleyeceğiz. İlk defa böyle bir yere geliyorum. Daha önce zaten tarımla ilgili videolar izlemiştim ama ilk defa canlı olarak yapıyorum. Çok güzeldi ve eğlenceliydi. Bir daha olsa tekrar gelirim."

Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi Sorumlusu Ahmet Babacık ise şöyle konuştu:

"TUBİTAK 4004 programı kapsamında 30 öğrenci Yerel Tohum Merkezini ziyaret etti. Öğrencilerimize tohum merkezimizin tanıtımını yaparak tohum nedir, tohumun yapıları, laboratuvarda yapılan işlemler, tıbbi aromatik bitkiler nelerdir, distilasyon merkezimizi anlattık. Ayrıca öğrencilerimize tohum topu etkinliği yaptırdık. Öğrencilerin yanlarında götürmesi için oluşturduğumuz çamurların içerisine ata tohumlarını ektik. Öğrencilerimiz bunları saksılarına ekerek büyütecekler."

Öğrenciler, yaklaşık iki saatlik ziyaretleri sırasında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan tohum topu etkinliğine de katıldı.