Muğla\'da \'Ciğerlerimiz ve ormanlarımız yanmasın\' konulu toplantı yapıldı

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KIYI Ege Belediyeler Birliği ve Milliyet Gazetesi iş birliğiyle Muğla 'nın Marmaris ilçesinde 'Ciğerlerimiz ve ormanlarımız yanmasın' konulu toplantı yapıldı. 2024 yılı için en önemli projelerinin ormanları korumak olduğunu söyleyen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, "Milliyet Gazetesi olarak 74 yıllık tarihimizde hep Türkiye 'nin sorunları için bir şeyler yapmak var. 2024 yılında hem geleceğimiz hem de ciğerlerimiz yanmasın diye uğraştığımız bir yıl olacak" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Milliyet Gazetesi iş birliğinde 'Ciğerlerimiz ve ormanlarımız yanmasın' konulu toplantı yapıldı. Armutalan Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Cumhur Uzun, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Yangın Ekoloji Uzmanı Tuncay Neyişçi, Ege Bölgesi kıyı ilçe belediye başkanları, itfaiye erleri ile çok sayıda davetli katıldı. Program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Muğla protokolü ile Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ve toplantıya online bağlanan Tuncay Neyişçi orman yangınlarının önlenmesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

'2024 GELECEĞİMİZ VE CİĞERLERİMİZ YANMASIN DİYE UĞRAŞTIĞIMIZ BİR YIL OLACAK'

74 yıllık Milliyet Gazetesi tarihinde Türkiye'nin sorunları için çalıştıklarını söyleyen Şendir, "Bizim Milliyet olarak 2024 yılındaki en önemli sosyal sorumluluk projemiz, ormanlarımızı korumak. Bu son yangınlarla ortaya çıkan bir durum değil. Biz Urla'ya, Manisa'ya gittik. Ormanlardaki ağaçların dibine düşen yanıcı ve tutuşturucu özelliği olan maddeleri topladık. Bugün burada Kıyı Ege Belediyeler Birliği'yle beraber Türkiye'nin en önemli yangın uzmanlarıyla beraber, yangınları önlemek için hepimizin yapabilecekleri var. Kim? Neyi, Nasıl yapmalı? Orman temizliği için doğru zaman nedir? Hepsini konuşacağız. Biz Milliyet olarak Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yapımından tutun, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ordu millet el ele kampanyasını başlatan bir gazeteyiz. Bizim 74 yıllık tarihimizde hep Türkiye'nin sorunları için bir şeyler yapmak var. 2024 yılında hem geleceğimiz hem de ciğerlerimiz yanmasın diye uğraştığımız bir yıl olacak" dedi.

'ORMAN YANGINLARININ ÇIKMAMASI İÇİN UĞRAŞMAK GEREKİYOR'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Orman yangınlarıyla ilgili Milliyet Gazetemizle bir farkındalık çalışması yaptık. Orman yangınları şu anda bölgemizin ve ülkemizin ve dünyanın önündeki en büyük tehditlerden bir tanesi. İklim krizinin etkileriyle, hava sıcaklığının artması, nemin düşmesi, kuraklık gibi sebeplerle yangınlar şu anda çok arttı. 16-18 Ağustos tarihleri arasında bölgemizde 7 yangın çıktı. Ege Bölgesi'nde aynı tarihlerde toplamda 72 yangın çıktı. Yangınların çıkış sebebinin birçoğu da insan hatasından kaynaklanan sebeplerdir. Burada Milliyet Gazetemizin çalışması özellikle orman yangınlarının önlenmesiyle ilgili farkındalık çalışması olacak. Çok değerli hocalarımız var. Hocalarımız burada özellikle orman yangınlarını önleme politikaları konusunda bizlere bilgi verecekler. Orman yangınlarının çıkmaması için uğraşmak gerekiyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ndeki belediyelerin bu çalışmadan ciddi şekilde faydalanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Program, itfaiye erleriyle beraber toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.