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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor.

Fethiye ilçesine gelen tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne gidilebilen yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trafikte aksamaların önüne geçmek için jandarma ekipleri yolda ve bazı kavşaklarda görev yaptı.

Mahalledeki Belcekız ile Kumburnu plajlarına gitmek isteyen bazı tatilciler ise kuyruk nedeniyle araçlarını park edip sahile yürüyerek ulaştı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan gelen ziyaretçiler, Muğla- Ula kara yolu ile Marmaris- Akyaka kara yolunda uzun kuyruk nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi görev yaptı.