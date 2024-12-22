Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter kaza kırıma uğrayarak boş alana düştü. Korkunç kazada helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, helikopterin dün olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadığı bugün ise Antalya'ya gitmeye çalışırken düştüğü öğrenildi. Muğla Valisi Akbıyık, "Helikopterde 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel yaşamını yitirdi" ifadesini kullandı.

22.12.2024 10:27  Güncelleme: 10:37
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter, hastane bahçesine düşerken ilk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

DÜN OLUMSUZ HAVA NEDENİYLE HAVALANAMAMIŞTI

Dün görevli olarak Muğla'ya gelen ambulans helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadı. Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.

Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

VALİ AKBIYIK: 2 PİLOT, 1 HEKİM VE 1 PERSONEL YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık "Helikopter kalkış sırasında binaya çarptı. Helikopterdeki 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel yaşamını yitirdi. Çarptığı hastanedeki kişilerin durumu iyi" ifadelerini kullandı.

Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla\'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika Güncel Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • kuzeyli baba:
    Kurban keselim yahu nazar değiyor ülkemize Suriye de bize katıldı iyce nazar ettiler bize abd Çin ab İsrail 24 18 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bunlara kim ehliyet veriyor kim bunlara uçuş izni veriyor ya alkollü bunlar yada hiç birşey bilmiyorlar 7 32 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Gönül ister ki mürettebat kurtulmuştur. Geçmiş olsun . 29 0 Yanıtla
  • Özkan Tunç:
    Geçmiş olsun 20 1 Yanıtla
  • Murat Gülcimen:
    allahım devlete zevâl vermesin 3 2 Yanıtla
  • Mücahit Yüce:
    Isparta helikopter kazası yaramız tazeyken Allahım sen ülkemizi her türlü kazadan beladan koru 2 0 Yanıtla
  • Berzan demirtas:
    Tek motorlu uçaklar yasaklanmalı hergğn düşüyorlar 2 0 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    sanırım sağlık bakanlığının helikopteri ambulans 1 0 Yanıtla
  • Ali Ari:
    ölenlere ALLAH rahmet eylesin yaralılara acil şifalar versin inş ALLAH 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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