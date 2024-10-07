Muğla Kültür ve Sanat Şenliği\'nde Kentsel Miras Söyleşisi

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(MUĞLA)- Uluslararası 31'inci Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Mimar Ertuğrul Aladağ ve Şehir Plancısı Kerem Ekinci, tarihi Konakaltı Kültür Merkezi avlusunda söyleşi gerçekleştirdi. "Kentsel Kültürel Miras" konulu söyleşide Kerem Ekinci, Kamusal Kent Merkezinin Tarih İçindeki Mobilitesi, Ertuğrul Aladağ ise Muğla'daki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Söyleşide Şehir Plancısı Kerem Ekinci Menteşe'de Kamusal Kent Merkezinin Tarih İçindeki Mobilitesi hakkında sunum yaparken, Mimar Ertuğrul Aladağ, ilçedeki restorasyon çalışmalarının devam etmesini, bunun için de yerel yönetimler tarafından profesyonel bir restorasyon ekibinin kurulması gerektiğini kaydetti.

"Değerlerimizi koruyarak geleceğe aktarmak en büyük görevimiz"

Söyleşinin açılış konuşmalarını yapan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, ilçenin biraz daha görünmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çok şanslıyız çünkü çok değerli bir mirasa sahibiz. Benim belediye başkanı adayı olmamdaki en önemli sebep aslında buydu. Bu kadar büyük bir mirasın üstündeyiz. Kimi zaman gündelik yaşamdan sahip olduğumuz değerlerin farkında değiliz. Bizler farkında olmazsak, çocuklarımız nasıl olsun? Bu mirası biraz daha ortaya çıkartıp, hem somut olan mirası hem de somut olmayan mirası; yani yeme içme kültürümüzü, yaşam biçimimizi, folklörümüzü, mimari öğelerimizi, meydanımızı, han ve hamamlarımızı, Karabağlar Yaylamızı, Değirmendere Kanyonumuzu önce biz idrak edelim. Ben bunun bizden sonra gelen nesillere aktarmanın ne kadar önemli olduğunu düşündüğümde bu işe gönül verdim. O yüzden 31'incisini düzenlediğimiz bu şenlikte Muğla'nın özünü, Muğla'nın değerlerini konu alan yerelden beslenen ama ulusala da seslenen bir şenlik yapalım dedik. Muğla bizim en büyük sevdamız. Bugün de aramızda çok değerli misafirlerimiz değil, kent sahipleri Ertuğrul Aladağ hocam, çok kıymetli Oktay Ekinci'nin oğlu benimde üniversiteden arkadaşım Kerem Ekinci var. Bu söyleşi bu şenliğin olmazsa olmazı.

Yakın zamanda yapılan seçimlerde Tarihi Kentler Birliği encümen üyesi olduk. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına seçildi. 22, 23 ve 24 Kasım tarihlerinde 400 belediye başkanımızı ve beraberindeki teknik ekibini Muğla'mızda ağırlayacağız. Bu çok önemli bir etkinlik olacak. Tüm Türkiye'nin gözü burada olacak. Muğla'nın görünürlüğü ve tanınırlığı açısından bu çok kıymetli bir etkinlik. Ben bu toplantılarda şunu anladım. Birçok kent Muğla kadar, Menteşe kadar zengin değil. Bakıyorum sadece doğal sit alanı, sadece kentsel sit alanı olan belediyeler var. Biz de ise öyle değil. Biz kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanlarını bünyesinde toplayan bir ilçeyiz. Sadece biraz daha parlatılmaya, biraz daha görülmeye ihtiyacımız var. Değerlerimizi koruyarak geleceğe aktarmak en büyük görevimiz."

Söyleşinin ardından Ertuğrul Aladağ ve Kerem Ekinci'ye şenliğe yapmış oldukları katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.