Muhtarlara Yeşil Pasaport Verilmeyecek

Güncel

(TBMM)- TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerinde, milletvekillerinin muhtarlara yeşil pasaport verilip verilmeyeceği sorusuna " Türkiye'ye ayrılan miktar belli. Bu sınırı aştığınız andan itibaren bir yeşil pasaport problemiyle Türkiye karşı karşıya kalabilir, dolayısıyla biz bunu hiçbirimiz arzu etmeyiz, istemeyiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren "Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere devam edildi.

İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Soylu, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, "Gece yarısı güvenlik güçlerimizle birlikte arama yapan muhtarlarımızın can güvenliğini sağlayacak mısınız" sorusuna şu cevabı verdi:

"Son dönemde muhtarlarımızla ilgili çok ciddi özlük hakları iyileştirmeleri söz konusu oldu takdir edersiniz ki. Maaşları, daha doğrusu ödenekleri ama şimdi maaşları asgari ücretle eşitlendi, aynı zamanda sosyal sigortalarla ilgili bir sosyal güvenlik kapsamları yoktu, primleri ödenmiyordu, bunlar da ödeniyorlar.

"Silah ruhsatı imtiyazları da esas itibarıyla muhtarlarda söz konusu"

Yine, bununla ilgili, kaydıhayat şartıyla devam eden bir silah ruhsatı imtiyazları da esas itibarıyla muhtarlarda söz konusu. Bunun yanı sıra da hem Bakanlığın hem ülkemizin onlara sunduğu sosyal imkanlardan da istifade edebilme kabiliyetlerine sahipler.

Muhtarlara yeşil pasaport

Yeşil pasaport daha ziyade diğer ülkelerle ülkemizin lehine irtibat kurabilecek ve diplomatından ihracat yapanına kadar, ticaret yapanına kadar bir imkan olarak değerlendirilmelidir. Elbette ki daha önce verilmiş bir hak kamu memurlarına var ama muhtarlarımızın sürekli olarak yurt dışına çıkma gibi veya kendi görevlileriyle ilgili yurt dışında bulunma gibi bir zorunlulukları ve mecburiyetleri şu anda yok.

Bir de başka bir şey daha var, bunu hepimiz biliyoruz yani bu yeşil pasaportun talebi belli, daha doğrusu Türkiye'ye ayrılan miktar belli, nerede kullanılacağı belli; bu sınırı aştığınız andan itibaren bir yeşil pasaport problemiyle Türkiye karşı karşıya kalabilir, dolayısıyla biz bunu hiçbirimiz arzu etmeyiz, istemeyiz. Bunun yanı sıra, elbette ki muhtarlarımızın çok ciddi katkıları var. Bu katkılarını da kendi mahallelerinde devam ettirmeye çalışacaklar."

Bekçilerin üst araması

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen'in, "bekçilerin üst aramasıyla" ilgili düzenlemelerine ilişkin de Soylu, "Bekçilerin iptal edilen kanunda da bir üst arama ve araç içi arama yetkisiyle ilgili bir değerlendirmeleri söz konusu değildi. Bu kanunda da şu anda Meclis grubumuzla beraber, yine, diğer grup başkan vekilleriyle beraber yapılan değerlendirmede de, bunun üzerine de ilave bir kısıt getirilecektir yani daha anlaşılabilir bir şekilde ifade edilebilecektir. Üst arama yetkisi olmadığı için de kadınlarla ilgili bahsettiğiniz böyle bir meseleyle karşı karşıya kalınmayacaktır. Bunu söyledim zaten bekçilerde üst arama yetkisi yoktur diye. Onun için şimdi de böyle, çok açık bir kısıt getirilecektir. Bu da arkadaşlarımızla yapılan değerlendirme, daha doğrusu, grup başkan vekilleri, bizim buradaki bürokrat arkadaşlar ve aynı zamanda Bakanlığımızın çok değerli yetkilileriyle yapılan çalışmalar sonucu bir noktaya ulaşmıştır" diye konuştu.

"Uygur Türkleriyle ilgili, kardeşlerimizle ilgili en ufak böyle bir hadise söz konusu değildir"

Süleyman Soylu, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ın, "Uygur Türklerinin ve özellikle de Suriyelilerin yoğun miktarda sınır dışı edildiği" soruya da şunları söyledi:

"Türkiye çok doğal olarak etrafında ateş çemberi olan bir ülke yani Suriye'den Afganistan'a kadar, Pakistan'a kadar bir hattın üzerinde ve bu hatta yönelik hem buraya sığınmacı olarak gelenler var ama gelip de kaçak olarak Türkiye'de kalanlar var.

Dünyanın her noktasında düzensiz göçmene ve kaçak göçmene uygulanan işlem Türkiye'de de uygulanmaktadır, yakalanan sınır dışı edilmektedir ama bahsettiğiniz Uygur Türkleriyle ilgili, kardeşlerimizle ilgili en ufak böyle bir hadise söz konusu değildir, olamaz da. Şimdiki durum nedir, onu çok bilmiyorum, bir not da gelmedi ama biz Türkiye'de yaşayan Uygur Türklerinin önemli bir bölümünün Türk vatandaşı yapılması hususunda da işlemleri başlattık ve bunlarla ilgili önemli bir sayı da zaten Türk vatandaşı yapıldı, aynı zamanda, uzun dönem ikamet de kendilerinin her birisine verildi, çocuklarının okuması dahil olmak üzere.

"Afganistan'a 70 bin civarında sınır dışı yapıldı"

Ayrıca, bu Suriye'ye sınır dışı veya Afganistan'a sınır dışı veya başka ülkelere sınır dışı konusu da şu andaki sayının ne olduğunu bilmiyorum ama mesela, 2022'nin sonu itibarıyla bir rakam verebilirim, Afganistan'a 70 bin civarında sınır dışı yapıldı. Yani, yine 2023 yılında bu sayıda sınır dışı yapıldı ama bu sınır dışıların hepsi kaçak göçmenlerdir ve onlar yakalanarak Türkiye'nin uluslararası kurallar nezdinde elinde bulunan 'deport' hakkıyla beraber gerçekleştirilmektedir. Elbette burası bir kaçak göçmen deposu değildir ama ülkemize, takdir edersiniz ki, sığınmacı vasfıyla gelip de ülkemize sığınan, can korkusuyla gelen insanlara da ülkemiz sonuna kadar sahip çıkmıştır, sahip çıkmaya devam edecektir."

"Toplam 355 bin 582 haneye de 33 milyar civarında kira yardımı yapıldı"

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un "Depremzedelere yapılan kira ve eşya yardımına" ilişkin sorusuna da, "Bugün bin konutta nasıl bir tasarruf ortaya konulacak şu anki arkadaşımızın ve hükümetimizin takdirindedir. Özellikle 170 bin 662 ev sahibine 22 milyar civarında 184 bin 920 kiracıya 10,5 milyar civarında, toplam 355 bin 582 haneye de 33 milyar civarında kira yardımı yapılmıştır" dedi.