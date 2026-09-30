Murat Abbas 90. duruşmada 10 milyon lira seçim desteği iddiasını anlattı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 90. duruşmasında, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanık eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın savunması alındı.

Savcılıkta 17 Nisan 2025 tarihinde verdiği etkin pişmanlık ifadesinde anlattığı hususları tekrar ettiğini söyleyen Abbas, o tarihte bildiklerini ve soruşturma sürecinde öğrendiklerini açık biçimde anlattığını, bugün de aynı beyanlarının arkasında olduğunu belirtti.

Abbas, İBB'de farklı kişiler ve birimlerle görüşmeler yaptıktan sonra 14 Aralık 2020'de Kültür AŞ Genel Müdürü olarak işe başladığını ifade ederek, "Amacım, özel sektörde edindiğim kültür sanat yönetimi deneyimini, İstanbul'un kültür sanat hayatına aktarmak ve kamu yararına kullanmaktı. Bütün bunları özellikle anlatıyorum çünkü bu davada benim kim olduğumun ve Kültür AŞ'de hangi amaçla bulunduğumun doğru anlaşılmasını önemsiyorum." dedi.

İddianamede 21 ayrı eylem nedeniyle cezalandırılmasının talep edildiğini aktaran Abbas, bunların da esas itibarıyla reklam alanlarına ilişkin işler, kültürel etkinliklerin alt yüklenici ihaleleri, organizasyon ve tanıtmaya ilişkin ihaleler ile Dijital Deneyim Müzesi başlıkları altında toplandığını söyledi.

Abbas, göreve başladıktan kısa süre sonra reklam işlerinin operasyonel yönetiminde bulunmak istemediğini, reklam alanlarıyla ilgili yeni işlerin Kültür AŞ değil Medya AŞ tarafından üstlenilmesi talebini açıkça ifade ettiğini belirterek, bundan sonraki dönemde reklam alanlarının stratejik yönetiminin görev alanında olmadığını kaydetti.

Bu alanın Murat Ongun tarafından yönetildiğini aktaran Abbas, savunmasına şöyle devam etti:

"Kültür AŞ içerisindeki ihale, satın alma, mali ve yasal süreçler ise profesyonel birimler ve bu alanlardan sorumlu ilgili üst yöneticiler tarafından yürütülüyordu. Genel müdür olarak bu süreçlerin sonunda önüme gelen belgelerde gerekli imza ve onayları veriyordum. Ancak şunu tekrar etmek isterim, teklif verecek firmaları asla ben belirlemedim, teklifleri organize etmedim, firmaların hangi bedelleri teklif edeceğini belirlemedim. Bu süreçlere dahil olmadığım gibi bilgim de yoktu. Bu işlemlerde teklif veren firmaların kendi aralarında muvazaalı hareket ettiklerini veya kazanan ve yan teklif veren firmaların önceden belirlendiğini de bilmiyordum."

"Belediye çalışanları olan diğer şüphelilerin de avukatları bu toplantıda belirlendi"

Abbas, soruşturma kapsamında 19 Mart 2025'te düzenlenen operasyondan önce 9 Mart'ta Kültür AŞ'de İBB tarafından bir avukatın koordinasyonunda toplantı düzenlendiğini iddia ederek, şu beyanda bulundu:

"Bu toplantıda belediyeye yönelik bir operasyon olabileceği, bu operasyonun olması ihtimaline binaen herkesin ağız birliği yapması gerektiği, Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız gibi isimler hakkında sorular sorulduğunda herkesin aynı minvalde cevap vermesi ve aynı doğrultuda savunma verilmesi yönünde konuşmalar yapıldı. Ongun ve Yıldız'ı başkan danışmanı olarak, Keleş'i ise İBB Spor Başkanı ve meclis üyesi olarak bildiğimizi söylememiz, bunun dışında bu kişilerle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığımızı söylememiz istendi."

Akşam detaylı bir toplantı daha yapıldığını anlatan Abbas, "Bu toplantıda isimlerini verdikleri avukatlara vekalet çıkarmamızı söylediler. Ben de bana ismi verilen avukata vekaletnamemi çıkardım. Dosya kapsamında bulunan, belediye çalışanları olan diğer şüphelilerin de avukatları bu toplantıda belirlendi." ifadelerini kullandı.

Abbas, savunmasında şunları söyledi:

"Bu soruşturma dosyası ortaya çıktıktan sonra 9 Mart'ta bahsettiğim toplantının akşamında, olayın da ciddiyetini anladığımdan Genel Müdür Yardımcısı olan Doğan Hamit Doğruer'e bildiklerini anlatmasını istediğimde, bu bahsi geçen usulsüz ihaleler, iş alımlarını bizzat Murat Ongun'un yönettiğini, kendisinin ve Kağan Sürmegöz'ün ihaleleri Ongun'un talimatlarına göre organize ettiğini, ihaleleri kimin kazanacağının ve kimin yan teklif vereceğinin önceden belirlenerek ihale hazırlığı yapıldığını, usulsüz ecrimisil tahsiline ve reklam izni verilmesi için açıktan istenen paralara ilişkin imzalanan muvazaalı sözleşmeler, grafik tasarım bedeli, dron konulduğu vesaire hususunda teftiş raporunda yer alan hususların doğru olduğunu, yasa dışı, usule aykırı iş ve işlemlerin yapıldığını bana bizzat kendisi anlattı."

Dijital Deneyim Müzesi'nin kendisinin geliştirdiği veya Kültür AŞ'nin başlattığı bir proje olmadığını savunan Abbas, projenin 2023 yılının sonlarına doğru yerel seçim süreci öncesinde İletişim Koordinatörlüğü tarafından başlatıldığını, belirli bir aşamaya geldikten sonra tamamlanması amacıyla Kültür AŞ'nin sorumluluğuna devredildiğini söyledi.

Projenin yerel seçimlerden önce tamamlanmasının beklendiğini ve bu konuda ciddi bir baskı olduğunu belirten Abbas, proje kapsamında 4 ayrı satın alma ihalesi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Abbas, müzeyle ilgili şu iddialarda bulundu:

"Bu müzenin yapılması aşamasında, bizzat Murat Ongun ve Ertan Yıldız tarafından 10 milyon lira seçim desteği olarak, sonrasında Ertan Yıldız tarafından Zeytinburnu CHP Belediye Başkan adayına destek için 2 milyon lira, 1 milyon 250 bin lira da seçim çalışmasına çıkan çalışanlara yemek desteği adı altında paraların T. firmasından talep edilerek alındığı bana söylendi. Fakat bu paraların kim tarafından taşındığı ve kime verildiğine ilişkin bir bilgim yoktur. İletişim Koordinatörlüğü tarafından T. isimli firma tarafından harcandığı iddia edilen 7 milyon lira havalandırma ve çatı, 8 milyon lira İletişim Koordinatörlüğünün camı, 22 milyon lira işçilik, 6 milyon lira da Kahraman Yeşilyurt'a ödenen paralar gayriresmi bir şekilde bütçeye dahil edilmiştir. Bunlardan 22 milyon işçilik ve 7 milyon lira havalandırma ve çatıdan haberdardım. Bunlar olmadan müzenin tamamlanması mümkün olmadığı için tabii ki mantıklı geldi ve tamam dedim. Diğer kalemlerden haberdar değildim."

Abbas'ın çapraz sorgusu

Duruşma Savcısı, çapraz sorgusu sırasında, "İletişim Koordinatörlüğüne ilişkin reklam mevkisi, bayram, organizasyon gibi işlerde bütçeler vesaire tamamı Murat Ongun'un beğendiği şekliyle belirleniyormuş. Doğru mudur?" sorusunu sorduğu Abbas, "Doğrudur." cevabını verdi.

Abbas, "Murat Ongun'un normalde görevi nedir belediye içerisinde?" sorusu üzerine, "Belediye içerisinde resmi olarak onu çok bilemiyorum ama hani fonksiyonel olarak ne yaptığını söyleyebilirim, söyledim zaten." dedi.

"Kültür AŞ üzerinde bir yetkisi var mıydı?" sorusunu da Abbas, "Resmi yetkisi yok." şeklinde yanıtladı.

Sorguda, "Peki siz bunu niye kabul ettiniz o süreçte, siz Kültür AŞ genel müdürüsünüz değil mi?" sorusu yöneltildi.

Abbas, soruya karşılık, Kalamış'taki otelde Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman'ın katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini, Kültür AŞ'nin başına geldikten sonra reklamcılardan telefon yağmaya başladığını, kendisinin "Ben bunun için gelmedim." dediğini, anlaşmazlıklar çıktığını ve yeni reklam ihalelerinin Medya AŞ'ye kaydırılmasının konuşulduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Daha önce belirttiğim Doğan Blokları altındaki reklam alanları, saha kontrolü, ihalesi, tamamını o departmana verdik. Bunu yapmadan önce de ilgili bütün üst yöneticilerle görüştüm. Kültür AŞ hukuk birimiyle görüştüm. İBB iştiraklerin hukuk birimiyle görüştüm 'Buralarda bir muvazaalı işlemler var mı? Benim başımı yakacak şeyler var mı?' vesaire diye. Bunların hepsinde 'Bunlar usulüne göre yapılıyor, mevzuata göre yapılıyor. İhaleler kanuna uygun bir şekilde yapılıyor.' şeklinde bir güvenceyi aldım."

Sanıklardan Murat Ongun'un Dijital Deneyim Müzesi'ni sorması üzerine Abbas, "Dijital Müze'yle ilgili manipülatif sorularınıza daha fazla cevap vermeyeceğim. Bu müzenin nasıl başladığı, ilerlediği, baskıyla yürütüldüğü, seçime yetişmesi için 25 Şubat tarihinde verilen bir tarihe yetiştirilmesi gerektiği sizin ve Başkan'ın üzerinden inanılmaz bir baskıyla devam etti. Bu işin detaylarını siz de çok iyi biliyorsunuz ama burada bu manipülatif sorularınızla tırnak içerisinde ihaleyi bana yıkmaya çalışıyorsunuz." beyanında bulundu.

Bunun üzerine Ongun, "Verdiğiniz cevaptan soru soracağım, cevap vermek istemiyorsanız siz bilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Abbas, şunları kaydetti:

"Bu projeyle ilgili söyleyeceklerimi çok detaylı bir şekilde anlattım zaten. Daha fazla ekleyebilecek bir şeyim yok. Ben sadece genel müdür olarak bu projeyi yetiştirmek adına bazı imzaları attım, bazı masrafları da biliyordum. Önceden hangi firmanın olduğunu da sizin hazır bulunduğunuz, Ekrem Bey'in de olduğu toplantıda ilk defa gördüm. Bu Onur Aldı'nın ifadesinde de 'Proje bize devredildiğinde.' diyor. Proje kimden kime devredildi? Cem Çelik'in de anlattığı, projenin nasıl başladığını, hangi amaçlarla başladığını söyledim burada, okudum ilk defa. Ertan Yıldız da kendi ifadesinde, 'Bütün iştiraklerin başındaki yönetici olarak somut olarak bildiğim.' diyor. 'Bu proje Murat Ongun'un seçim projesidir.' diyor."

"Avukatların sorularına cevap vermeyeceğim"

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, sanıkların sorularının tamamlanmasının ardından avukatların sorularını yarın alacaklarını belirterek, duruşmayı bitireceklerini söyledi.

Abbas, bunun üzerine, "Hem savcılıkta hem burada yeterince ifade verdim, anlattım. Sanıkların da sorularına cevaplar verdim. Sayın avukatların sorularına cevap vermeyeceğim." dedi.

Aylan, Abbas'ın bu sözleri üzerine avukatların sorularını yarın alacaklarını ve bu sırada kendisinin de salonda bulunması gerektiğini ifade ederek, duruşmayı yarına erteledi.

Bu arada, tutuksuz 3 sanığın savunmasının alınmasıyla davada toplam 289 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.