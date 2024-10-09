Murat Bakan'dan "Afgan Göçü" Uyarısı: "Türkiye Ciddi Ulusal Güvenlik Problemleri ile Karşı Karşıya Kalacak"

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir kez daha Türkiye'nin yeni bir Afgan göçü ile karşı karşıya olduğunu belirterek "Türkiye'nin başına bela olacaklar. Lütfen tedbirinizi alın. Tedbirini almazsanız, Türkiye ciddi ulusal güvenlik problemleri ile karşı karşıya kalacak" dedi.

CHP'li Murat Bakan, iktidara "Afgan göçü" uyarısında bulundu. Bakan'ın açıklaması şöyle:

"Korktuğumuz başımıza geldi. İran'dan sınır dışı edileceğini, İran Emniyet Genel Müdürlüğü'nün söylediği 2 milyon Afgan'ın büyük bir kısmının Türkiye'ye gelme olasılığından bahsetmiştik. Bunların akın akın Türkiye'ye, İran'ın batı sınırına doğru harekete geçtiğini, günde 250-300 civarında Afgan'ın, Türkiye sınırını yasa dışı yollarla geçtiğinin haberlerini alıyoruz… Gazeteler haber yapıyor, bizim bilgi kaynaklarımızdan da buna ilişkin bilgiler bize geliyor.

Bununla ilgili hükümeti uyardık. Bakanlığı uyardık. Uyarmakla kalmadık, resmi yazılı soru önergesi verdik. Dışişleri Bakanı'na sorduk, 'Ey Hakan Fidan ne yapıyorsun? İran Dışişleri ile görüşüyor musun?' Milli Savunma Bakanı'na sorduk, 'Ey Yaşar Güler sen ne yapıyorsun? Tek taraflı sınır korunmaz. Sınırın diğer tarafından da korunması lazım. İran salmış, gitsinler istiyor Türkiye'ye. Sen ne yaptın?'. İçişleri Bakanı… 'Göç İdaresi sana bağlı. Sen göçten bihabersin'. Ama bu ülkenin yeni bir göç dalgasına dayanma gücü yok, mecali yok. Ülkemizdekilerle baş edemiyoruz. Ne soru önergelerimize yanıt geldi, ne bununla ilgili iktidardan bir adım atıldı… Ne bir görüşme yapıldı ne İran ile irtibata geçildi.

"Türkiye'nin başına bela olacaklar"

Ne diyor Cumhurbaşkanı? Ana muhalefet partisini şikayet ediyor Birleşmiş Milletler'de. 'Bunlar çok acımasız' diyor, 'mültecileri evlerine geri gönderecekmiş' diyor. Mülteci değil bir defa, yasa dışı göçmenler, geçici koruma altına olanlar... Bunların hepsini evet, göndereceğiz. Ama sizin BM'de yaptığınız konuşma, orada verdiğiniz mesaj, 'Biz bunları geri göndermeyeceğiz' mesajı; İran'dan sınır dışı edilecek Afganlara cesaret veriyor, güven veriyor. 'Biz Şii İran'da olacağımıza ya da Afganistan'a dönüp Taliban'ın selefi zihniyeti yerine; Nakşibendi'nin Halidiye kolundan olduğumuz için Türkiye'ye gidersek rahat ederiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan bize sahip çıkar' diye düşünüyorlar.

Biz buradan tekrar sizi uyarıyoruz. Bu yasa dışı göçmenlerin hepsi geldikleri yere gidecekler, ama Türkiye'nin başına bela olacaklar. Lütfen tedbirinizi alın. Tedbirini almazsanız, Türkiye ciddi ulusal güvenlik problemleri ile karşı karşıya kalacak."