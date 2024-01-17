Murat Kurum, Ali Koç\'un Süper Kupa finalinin depremden etkilenen 11 ilden birinde oynanması teklifine destek verdi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ziyaret ettiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Başkan Ali Koç'un Süper Kupa finalinin depremden etkilenen 11 ilden birinde oynanması teklifine ilişkin, "Başkanımızın bu teklifi çok değerli. Biz de takipçisi ve destekçisi olacağız." dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret eden Kurum, Başkan Ali Koç'la gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Koç, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek "Sayın bakanımıza bu çabalarında, bu yarışta başarılar diliyoruz. Allah yolunuzu açık etsin." dedi.

Fenerbahçe'nin pek çok branşta faaliyet gösterdiğini belirten Koç, "Bizim en büyük onurumuz, gururumuz bu branşlarda olimpiyat kadrolarına sporcular yetiştirebilmek. Tabii futbol gibi bu alanların geliri yok. O yüzden devletimizle, belediyelerle işbirliği büyük önem arz ediyor. Biz de bu ziyareti çok kıymetli buluyoruz, teşekkür ediyoruz." dedi.

Koç, görüşmede ele alınan projelerden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ile yönelik bir projeye değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mümkünse 5 Şubat'ı hedefliyoruz. İstanbul'daki büyük kulüplerin veteranları, yeni futbolu bırakmış, ülke çapında tanınan futbolcularıyla güzel bir turnuva yapıp, buradan yaratılacak kaynağın orada spor alanları, basketbol, futbol sahaları olsun ama önemli olan oradaki vatandaşlarımızı unutmadığımızı gösterecek etkinliğe hep beraber imza atmak istiyoruz. Federasyon Başkanımızla da biraz evvel konuştuk. O da takvimsel çalışmasını yapacak. İnşallah omuz omuza el birliğiyle, güç birliğiyle bu organizasyonu yapabiliriz. Bakarsınız öyle başarılı olur ki geleneksel hale gelir. Onun için kollarımızı sıvayıp hemen bugünden çalışmaya başlıyoruz."

"Türkiye'de acı, hüzün, üzüntü, sevinç ve heyecan ortak"

Murat Kurum da farklı renklere gönül verilse de farklı takımlar tutulsa da Türkiye'de acının, hüznün, üzüntünün, sevincin, heyecanın ortak olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde tüm kulüplerin, 85 milyon vatandaşın bu manada depremzedelerin acılarına ortak olmak için seferber olduğunu vurgulayan Kurum, ellerini deprem bölgesinden hiç çekmeyeceklerini kaydetti.

Kurum, Ali Koç'un bahsettiği organizasyona ilişkin, "Hem Kulüpler Birliği olarak hem Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak böylesi bir organizasyonda inşallah öncülük edecek ve Federasyonumuzun uygun gördüğü tarihte tüm İstanbullu kardeşlerimizle birlikte bir kez daha 11 ilimize, oradaki vatandaşlarımıza onları unutmadığımızı İstanbul olarak hatırlatacağız. İstanbulluların gönlü çok büyük. İstanbul tüm Türkiye'nin lokomotif şehri. Bu manada da böylesi organizasyonlar bizim için çok değerli, çok kıymetli." diye konuştu.

Koç ile değerlendirdikleri bir diğer projenin detaylarını aktaran Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah önümüzdeki sezondan itibaren, 31 Mart akşamıyla birlikte 'İstanbul hep sporun, kardeşliğin merkezi olacak.' dedik ve bu kardeşlik hukukunu tüm kulüplerimizle birlikte tüm mahallelerimize yayacak anlayışla çalışacağımızı her yerde ifade etmeye çalışıyorum. İstanbul'da daha önce Türkiye Spor Yazarları Derneği diye bildiğimiz bir kupamız vardı, sezon öncesinde tüm kulüplerimiz burada hazırlık yapardı. Hatta kıymetli başkanım orada böyle zorla maça girdiği hatıralarını anlattı. Burada da biz her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul Cup turnuvasını düzenleyeceğiz. Büyük kulüplerimiz, İstanbul kulüplerimiz burada sezona hazırlıklar noktasında maçlar yapacaklar. Bu turnuvada tüm İstanbullularla birlikte gelecek sezonlara hazırlık yapacağız. Gençlerimize bu manada motivasyon vermiş olacağız. Bu müjdeyi de buradan tüm İstanbullu kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum."

Kurum, Fenerbahçe'nin 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip, kıymetli, köklü bir takım olduğuna vurgu yaparak "Tabii Fenerbahçe sadece bir takımdan ibaret değil, baktığınızda birçok branşta yarışan, ülkemizi gururlandıran bir kulübümüz. Bu manada sporun her alanında milletimizi gururlandırmış bir kulübümüz. Birçok kulübün kuruluşuna öncülük etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.' sözünden hareketle biz de sporumuz için çok çalışacağız." dedi.

Bugün gerçekleştirdiği Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ziyaretlerine değinen Kurum, tüm kulüp başkanlarıyla istişare ettiklerini, İstanbul'un tüm mahallelerinde sporu yaygınlaştıracaklarını, Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasına imkan sağlayacaklarını, kendilerine emanet edilen bu değerlere sahip çıkmak için Türk sporunun ve sporcusunun yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kurum, hedeflerinin belli olduğunu dile getirerek "Biz istiyoruz ki burada yeni Lefter'ler yetişsin, yeni Rıdvan'lar yetişsin, yeni Arda Güler'ler yetişsin. Bunları yapabilmemiz için de çocuklarımıza sahip çıkmamız, gençlerimize bu imkanları en güzel şekliyle sunmamız gerekiyor. Bu gençlerimizin sayısı arttığında sporun kardeşlik, dostluk ve birleştiricilik ruhunun da İstanbul'un her yerine yayılacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Süper Kupa finalinin deprem bölgesinde oynanması önerisi

Ali Koç, Kurum'un açıklamalarından sonra bir istirhamı olduğunu belirterek "İstanbul Büyükşehir Belediyesine aday olarak değil ama iktidar mensubu biri olarak biliyorsunuz Süper Kupa'yı ileri bir tarihte ülkemizde oynayacağız son gelişmelerden sonra. Mümkünatı var mı bilmiyorum tesis olarak, lojistik olarak ama Süper Kupa'nın da deprem bölgesinden etkilenen şehirlerden birinde yapılmasını da bir öneri olarak sizin huzurunuzda kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Olabilirse çok faydalı olur diye düşünüyorum. Tabii bu Federasyonun vereceği bir karar. Tesislerin, altyapının son durumuna bakarak onu da buradan bir fırsat bularak söylemek istedim ziyaretinize istinaden." diye konuştu.

Kurum, bunun üzerine, "Başkanımızın bu teklifi çok değerli. Biz de takipçisi ve destekçisi olacağız. Yine oradaki kardeşlerimizi, depremzede ailelerimizi bu vesileyle sevindirmiş olacağız. Bu hassasiyetinden dolayı da Ali Koç başkanıma tekrar teşekkür ediyorum." dedi.