Murat Kurum: İstanbul\'u depreme dirençli hale getireceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Deprem dönüşümü bu ülkenin beka meselesi, bu şehrin gelecek meselesi, terörle mücadele kadar önemli bir mesele. O yüzden bu konuyu siyaset üstü görerek, siyaset üstü bir bakış açısıyla, anlayışıyla dün Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da nasıl yaptıysak, yine en son asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun inşasını nasıl başlattıysak İstanbul'da da aynı anlayışla gece gündüz çalışacağız ve İstanbul'umuzu depreme dirençli hale getireceğiz." dedi.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında konuşan Kurum, sağlık çalışanlarıyla 5 yıllık Bakanlığı döneminde mesai arkadaşlığının olduğunu anımsattı.
Adıyaman merkezli depremlerde sağlık çalışanlarıyla görev yaptıklarını belirten Kurum, "Depremde 150 sağlık çalışanımızla birlikte günlerce, aylarca orada Malatyalı, Elazığlı, Hataylı, Adıyamanlı, Kahramanmaraşlı, Osmaniyeli, Kilisli, Gaziantepli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Ben çok iyi biliyorum, hastanelerin zarar gördüğü, sağlık ocaklarının yıkıldığı, orada arkadaşını belki evladını, yakınını kaybeden sağlık çalışanlarımızın hızlı bir şekilde vatandaşımıza o yardım elini uzatmak, o şifayı verebilmek adına acılarını unutup yapmış olduğu çalışmalara şahitlik ettim." diye konuştu.
Kurum, bakanlığı döneminde 81 ile gittiğini vurgulayarak, "Şimdi İstanbul'a, 'Sadece İstanbul' diyerek İstanbul'un sorunlarına, İstanbul'un meselelerine odaklanacak ve burada tüm İstanbullularla birlikte kazanıp, tüm İstanbullularla birlikte çalışacağımız bir anlayışı inşallah 1 Nisan sabahı sergileyeceğiz. Önceliğimiz İstanbul'daki trafik çilesi olacak. Yatırımlarımızla İstanbul ulaşımını çile olmaktan çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul'un bir deprem şehri olduğunun altını çizen Kurum, şöyle devam etti:
"Depremle mücadele etmek ve şehrimizi dirençli hale getirmek zorundayız. Önceliğimiz hastanelerimiz, kamu binalarımız, okullarımız, üniversitelerimiz olmak üzere, ardından okullarımızdaki o bilinçle birlikte depremle beraber yaşamayı, vatandaşlarımızın bir küçük evladımızın bile burnu kanamadan aynı anlayışı tüm İstanbul'a yayacağımız farkındalıkla birlikte depremle ilgili dönüşümü de gerçekleştirmek zorundayız. Konutlarımızın yapımı anlamında İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmasın, biz aynı acıları bir daha yaşamayalım istiyoruz. Son bir asırda yaşadığımız 130 bini aşkın canımızı toprağa verdiğimiz acıları bir daha yaşamamak için deprem dönüşümünü gerçekleştirmek durumundayız. Deprem dönüşümü bu ülkenin beka meselesi, bu şehrin gelecek meselesi, terörle mücadele kadar önemli bir mesele. O yüzden bu konuyu siyaset üstü görerek, siyaset üstü bir bakış açısıyla, anlayışıyla dün Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da nasıl yaptıysak, yine en son asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun inşasını nasıl başlattıysak İstanbul'da da aynı anlayışla gece gündüz çalışacağız ve İstanbul'umuzu depreme dirençli hale getireceğiz."
"Kendi geleceğimizi değil, İstanbul'un geleceğini düşüneceğiz"
Bezmialem Vakıf Üniversitesinin büyük bir kısmının bu yıl sonu tamamlanacağını belirten Kurum, "Gençliğimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız burada çok daha güvenli bir şekilde hastalarımıza bakacak. Deprem esnasında 7 gün 24 saat bu hastanemiz faaliyet gösterecek. Yine hastanelerimizin yakınlarına hasta yakınlarının konaklayacağı 8 tane Hasta Yakını Konaklama Merkezleri'ni inşa edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm masraflarını biz karşılayacağız. Afet esnasında da sağlık çalışanlarımıza hizmet verecek." diye konuştu.
Hiçbir zaman iftiraların, bahanelerin, dedikoduların arkasına sığınan bir anlayışıyla başkanlık yapmayacağını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:
"Her zaman milletin yanında olan, her zaman zor gününde milletin elini tutan ve millet bizi nerede görmek istiyorsa orada olan anlayışla bu hizmetleri yapacağız. İstanbul ile ilgileneceğiz. Kendi geleceğimizi değil, İstanbul'un geleceğini düşüneceğiz. Hep birlikte İstanbul'un geleceğini inşa edip, 'Türkiye Yüzyılı'nda parlayan İstanbul'u hep birlikte o güzel yarınlara kavuşturacak adımları atacağımızı buradan ifade ediyor ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Murat Kurum: İstanbul'u depreme dirençli hale getireceğiz - Son Dakika
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