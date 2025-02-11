Muratpaşa Belediyesi, Deniz Baykal Spor Kompleksi'ni Hizmete Açtı… Başkan Uysal: "Ülkeyi Deneme-Yanılma Tahtasına Çeviren Siyasetçilerin Elindeyiz" - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi, Deniz Baykal Spor Kompleksi'ni Hizmete Açtı… Başkan Uysal: "Ülkeyi Deneme-Yanılma Tahtasına Çeviren Siyasetçilerin Elindeyiz"

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Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi’nde 30 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Deniz Baykal Spor Kompleksi’ni, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın vefatının ikinci yılında hizmete açtı. Açılışta konuşan Başkan Ümit Uysal, “Ülkeyi deneme-yanılma tahtasına çeviren, ülkeyi öğrencemelik yapan siyasetçilerin elindeyiz” dedi.

11.02.2025 15:04  Güncelleme: 16:16
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi'nde 30 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Deniz Baykal Spor Kompleksi'ni, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatının ikinci yılında hizmete açtı. Açılışta konuşan Başkan Ümit Uysal, "Ülkeyi deneme-yanılma tahtasına çeviren, ülkeyi öğrencemelik yapan siyasetçilerin elindeyiz" dedi.

Başkan Uysal, eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın adını taşıyan spor kompleksini hizmete açtı. 8 bin metrekare alana kurulan, yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı çim sahasıyla okçuluk ve futbol branşlarına uygun olarak tasarlanan tesisin açılışına, Baykal'ın ailesi, siyaset dünyasından önemli isimler ve çok sayıda kent sakini katıldı.

Başkan Uysal, konuşmasında, Deniz Baykal'ın 1973 seçimlerinde Antalya milletvekili olarak Meclis'e girdiği süreci anlatırken, o dönemde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingin kendi hayatında ayrı bir anlamı olduğunu söyledi. O günü, "Büyük bir gürültü, büyük bir coşku, temaşa, kalabalık" sözleriyle tarif eden Uysal, ailesinin o mitinge katılmak için yaşadığı zorlukları, şu sözlerle dile getirdi:

"1973 yılında, Cumhuriyet Meydanı'nda Deniz Bey'in mitingi... Babam, Beydağları'nın zirvesinde, yolu bile olmayan bir mezrada 12 Mart sürgünüydü. Katırla dağdan inilip şoselere ulaşılıyor, ardından kamyonlarla şehre varılıyordu. İşte o koşullarda geldik o mitinge. Daha sonra, Kıbrıs Harekatı sonrası okul duvarına çimenle 'Kahraman Ecevit, Halkçı Baykal' yazdım diye babam hakkında soruşturma açılmıştı."

Uysal, 1992 yılında Deniz Baykal'ın çağrısıyla CHP saflarına katıldığını ve partinin yeniden kuruluş sürecinde yönetimde yer aldığını belirtti. Daha sonra il başkanı olarak Baykal'la birlikte çalıştığını dile getiren Uysal, Baykal'ın Türk siyasetinde çok önemli bir eksiklik olan "bilgi ve bilinç" sorununu hiçbir zaman yaşamadığını vurguladı.

Baykal'ın CHP'nin meclis dışında kaldığı yıllarda da bile düşünenlere, uygulayanlara hiza veren bir tavrı olduğunu belirten Uysal, şunları söyledi:

"Bugünün siyasetinde en az bulduğumuz şey bilgi, bilinç, duyarlılık, hassasiyet ve Türkiye'nin geleceği ile ilgili öngörü. Bugün, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini, 'Bizi pasif bıraktı bu ilke' diye hiçe saymaya kalkışan, kör kütük cahil siyasetçilerin yönetiminden geçti Türkiye. Geçiyor ve geçmekte. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesi Osmanlı İmparatorluğu'nun son 200 yılındaki deneyimlerinin Atatürk'ün ağzından, onun söylemiyle, damıtılmış özetidir. Deniz Bey, Genel Başkanımız, bunu çok iyi bilirdi. Deniz Bey, enerji kaynaklarının önemini çok iyi bilirdi. Bugün Türkiye'de, akşam yatıp sabah kalkıp ülkenin bütün kaynaklarını 'yabancı yatırımcılara açmak' adı altında savuran siyasetçilerin elinden geçtik geçmekteyiz."

Bugünün Türkiyesi'nin kuvvetler ayrığını 'ayak bağı' olarak gören siyasetçilere tanıklık ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Uysal, "Kuvvetler ayrılığı olmayan hiçbir yerde demokrasinin A, B, C'sinden bile söz edilemez. Deniz Bey, bunu çok bilir. Ama bizi yönetenler bilmez" diye konuştu.

Faizin sebep mi sonuç mu olduğunu tartıştıran siyasetçilere tanıklık ederken Baykal'ın asla böyle bir sorunu olamayacağını belirten Başkan Uysal, "Bunu bilmeyen siyasetçilerin elinde yüz milyarlarca doları Türkiye savurduktan sonra başa dönüp literatürü uygulamaya kalkışan, ana bilgileri uygulamaya kalkışan ülkeyi deneme-yanılma tahtasına çeviren, ülkeyi öğrencemelik yapan siyasetçilerin elindeyiz" ifadelerini kullandı.

Baykal'ın 1 Mart Tezkeresi'ne karşı duruşunun önemini bugün daha iyi anlaşıldığını belirterek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, "O 70 bin asker Türkiye'ye girmiş olsaydı Türkiye sınırlarında olsaydı Suriye yapılanırken, Irak yapılanırken Türkiye toprak bütünlüğünü koruyabilir miydi? Hiç zannetmiyorum" dedi.

Deniz Baykal için Antalya'nın her zaman ayrı bir başlık olacağını belirten Başkan Uysal, "Kaş'tan Gazipaşa'ya gitmediği bir köy yoktur" dedi. Uysal, "Biz de öğrendiğimiz birçok şeyi ondan öğrendik. Yaklaşımlarında etkilenmişizdir. Ölümünün ikinci yıl döneminde anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun. Siyasi çizgisi sağlam bir çizgiydi. Takipçisiz kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Törende merhum Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının hayatı boyunca sporla iç içe olduğunu vurgulayarak, adının bu spor kompleksinde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baykal babasını, şu sözlerle andı:

"Antalya sokaklarında yetişmiş ve Türkiye siyasetinde önemli yerlere gelmiş bir isimdi. Ama onu diğer siyasetçilerden ayıran en önemli özelliği, hiçbir zaman başbakan olmamasına rağmen, her bir başbakan gibi topluma yön vermesi ve iktidarın tutsağı olmamasıdır. O, iktidarı kendisi tutsak etti."

Açılış töreninde Baykal'ın çocukluk arkadaşı Kadri Yakut ise eski CHP liderini, "Deniz, ismi gibi denize aşıktı. Nerede böyle su yerine gitsek Antalya'da hemen denize atlardı" sözleriyle andı.

CHP Antalya İl Başkanı Kamacı ise ölümünün ikinci yılında Baykal'ı, "Geçmişte siyasete büyük derinlik kazandırmış, Antalya'da birçok insana dokunmuş. Bunlardan bir tanesi de benim. Türkiye'de birçok insana dokunmuş bir büyük siyaset adamını bugün burada anıyoruz. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz" sözleriyle anlattı.

Törenin ardından Uysal ve beraberindekiler, Antalya Okçuluk İhtisas Kulübü'nün antrenmanını izledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi, Deniz Baykal Spor Kompleksi'ni Hizmete Açtı… Başkan Uysal: 'Ülkeyi Deneme-Yanılma Tahtasına Çeviren Siyasetçilerin Elindeyiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi, Deniz Baykal Spor Kompleksi'ni Hizmete Açtı… Başkan Uysal: "Ülkeyi Deneme-Yanılma Tahtasına Çeviren Siyasetçilerin Elindeyiz" - Son Dakika
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