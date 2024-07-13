Muratpaşa Belediyesi\'nin mücadelesi sonucunda Bambus plajı halka açıldı

Güncel

(ANTALYA) - Bambus plajı, Muratpaşa Belediyesi'nin mücadelesinin ardından halka açıldı. Sabahın ilk ışıkları ile plajda bir araya gelen kent sakinleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la ilk kulacı attı.

Bambus plajı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da Antalya'yı ilk ziyaretinde, "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği Erenkuş mevkiinin hemen alt kısmında yer alıyor. Falez sahil bandında 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' statüsüne sahip koyda yer alan plaj, 2015'te kaçak inşaatlarla gündeme geldi. Doğa harikası koydaki kaçak yapılar, Muratpaşa Belediyesi'nin hazırladığı raporda tam 2 sayfa boyunca anlatıldı. Denizden kepçe ve paletli ekskavatör getirildiği ve falezlere beton döküldüğü raporda yer aldı.

Kaçaklarla mücadele

Nisan 2016'da belediye plajda yıkım başlattı. Ekipler 5 saatlik uğraşın sonucunda ancak 2 metrekarelik betonu sökebildi. Bunun üzerine yoldan 30 metre aşağıda bulunan plaja vinçle iş makineleri indirildi. Korunması gereken falezlerin demir profillerle kaplandığı, kayalıklara duvar örüldüğü ve plajının moloz doldurularak genişletildiği ortaya çıktı. Plajdaki beton ancak 1 haftada sökülebildi.

İhale iptal oldu

Muratpaşa Belediyesi, yıkımın ardından kent hafızasının bir parçası olan plajı kente kazandırmak için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na onlarca kez başvuruda bulundu. Başvurular sonuçsuz kalırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı plajın işletmesini Kasım 2022'de ihale etti. İhaleyi yıllık 1 milyon 910 bin TL kira bedeli karşılığı bir şirket alırken, belediye de ihalenin iptali için dava açtı. Ankara 6. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti.

Başkan Uysal'dan kararlı adım

Başkan Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Belediye'nin 5 plajı için düzenlenen mavi bayrak töreninde, Bambus plajının halka açılacağını söyledi. Muratpaşa Belediyesi alanda düzenleme ve temizlik çalışmalarına başlarken, iptal edilen ihalenin sahibi olan şirket alana giriş çıkışları engellemek için lüks otomobilleri, yat taşımacılığında kullanılan TIR'ları bölgeye yığdı. Engellemelere rağmen Muratpaşa Belediyesi, alanda çalışmaları tamamladı ve Bambus'da kent sakinleri Belediye Başkanı Ümit Uysal'la ilk kulacı attı.

"Konsensüs oluştu"

Plaj açılışında kent sakinleri tarafından alkışlarla karşılanan Başkan Uysal, Bambus'un halka açılması konusunda kentte siyaset üstü bir konsensüs oluştuğunu söyledi. İdari kadroların da kent hafızasında yer edinen Bambus'un halka açılmasına büyük oranda olumlu baktıklarını belirten Başkan Uysal, 30 yıl aranın ardından Bambus'un açılmasından duyduğu mutluluğu paylaştı.

Belediye'nin çalışmalarını engellemek için plaj önündeki geçitleri kapatan araçların hala orada olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Plajın girişinde bazı araçlar görüyorsunuz. Hiçbir hukuka dayanmadan 'Geçmişte bir ihale aldım. İptal edildi ama yine de burası benim' gibi yaklaşan çevrelerin araçları orada duruyor. Kamusal sahanın kullanımını engelleme cesareti gösteriyor. Sıfır hukuk, hiç bir dayanak yok ama bekliyorlar. Bununla ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Bu hafta içinde somut gelişmeler olacaktır."

"Daha güzel olacak"

Yıkım kalıntılarının da hızla temizlenmesinin ardından Bambus'un daha muntazam olacağını söyleyen Başkan Uysal, "Umuyorum ki şehirlerin tarihiyle özdeşleşmiş bu tip yerlerin ihale edilmemesi hususunda bakanlığımız özel bir hassasiyet gösterir. Umuyorum ki bakanlığımız burayı tekrar ihaleye çıkarmaz" diye konuştu.

Kent sakinleriyle birlikte Akdeniz'in masmavi serin sularına kendini bırakan Başkan Uysal denizden çıktığında ise "Muhteşem, her zamanki gibi Antalya, Akdeniz, pırıl pırıl. Vatandaşımıza hayırlı olsun güle güle kullansınlar" dedi.