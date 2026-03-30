Muratpaşa'da Plaj Temizliği ve Veri Analizi - Son Dakika
Muratpaşa'da Plaj Temizliği ve Veri Analizi

30.03.2026 15:50
Muratpaşa Belediyesi, plaj temizliği etkinliğinde bilimsel veri toplayarak kıyı kirliliğini analiz etti.

MURATPAŞA Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Lara Sahili'nde gerçekleştirilen plaj temizliği etkinliğine öncülük etti. Çalışmada toplanan atıklar bilimsel yöntemlerle analiz edilerek kıyı kirliliğinin kaynağına inildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin öncülüğünde, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) ve Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, klasik kıyı temizliğinin ötesine geçilerek bilimsel temelli Marine Litter Watch (MLW) çalışması yapıldı.

Çalışmaya katılan öğrenciler, sahada 'araştırmacı' kimliğiyle görev aldı. Topladıkları atıkları plastik, metal, cam ve benzeri kategorilere ayıran öğrenciler, hem veri topladı hem de çevre bilinci konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Öğrenciler yalnızca atık toplamakla kalmadı. Kıyılardaki kirliliğin kaynağına inmek ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla 'veriyle koruma' yaklaşımıyla hareket etti. Bulunan atıkları türlerine göre sınıflandırıp kayıt altına alan öğrenciler, gözlemlerini raporladı.

Yıl içerisinde aynı bölgede dört kez tekrarlanacak olan çalışma ile ayrıca mevsimsel değişimler de takip edilecek. Toplanan veriler doğrultusunda, kıyı kirliliğinin kaynağı tespit edilerek önleyici adımlar atılması planlanıyor. Öğrencilerin gözlemlerinden oluşan raporların ise geleceğe yönelik çözüm önerileri geliştirmeye katkı sunması hedefleniyor.

ATIKLAR BİLİMSEL VERİLERLE İZLENİYOR

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Gözde Gönültaş, etkinlik kapsamında uygulanan MLW programının Avrupa Çevre Ajansı tarafından yürütülen bir 'deniz çöpü izleme programı' olduğunu belirtti. Gönültaş, "Burada atıkları belli bir alanda topladıktan sonra karakterizasyona sokarız. Daha sonra sınıflandırılan atıkları, her birinin kendine ait kodlarıyla Avrupa Çevre Ajansı'nın sistemine giriyoruz" dedi.

Programın en önemli yönünün düzenli veri takibi olduğuna dikkati çeken Gönültaş, "MLW yapılırken belirlenen aynı alanda yılda dört kez çalışma gerçekleştiriliyor. Böylece atık çeşitliliğinin değişimi izlenerek bilimsel bir sonuca ulaşılıyor" diye konuştu.

Çalışmanın farkındalık ve veri üretimi açısından önemli olduğunu vurgulayan Gönültaş, Türkiye genelinde birçok yerel yönetimle birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Gönültaş, en yoğun karşılaşılan atık türüne ilişkin ise, "Yaptığımız karakterizasyon çalışmalarında en fazla izmarit atığıyla karşılaşıyoruz. İzmarit bir plastik atık ve sahillerimizde ciddi bir yoğunluk oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRE DUYARLILIĞI VURGUSU

Etkinliğe katılan öğrenciler de sahilde karşılaştıkları kirliliğe dikkati çekerek çevre bilincinin önemini vurguladı. Bade Akbuğa, "Lara Plajı'na çöp toplamaya geldik. Sahilde ve mangal alanlarında plastik, izmarit gibi çeşitli atıklar var. Bu atıkları toplayarak ayrıştıracağız" dedi.Deniz Işılak ise çalışmaların sistemli şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Çöpler kategorize edilerek toplanıyor. Belirli renk alanlarındaki poşetlere depo ediliyor. Toplanan atıklar, ayrıştırma kategorisinde görevli arkadaşlarımız tarafından ayrılarak gerekli kurum ve kuruluşlara gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

Sahilde en çok karşılaştıkları atık türlerine de değinen Işılak, "Genel olarak sigara izmariti gibi insanların hızlı tükettiği ve doğada yok olmayan atıklarla karşılaştık. Bu üzücü bir durum olsa da biz üzerimize düşen görevi yerine getirerek çevreyi arındırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber- Kamera: ANTALYA, -

Kaynak: DHA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da Plaj Temizliği ve Veri Analizi - Son Dakika

SON DAKİKA: Muratpaşa'da Plaj Temizliği ve Veri Analizi - Son Dakika
