Muratpaşa'da Üniversite Deneme Sınavında Başarı Gösteren Öğrenciler Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muratpaşa'da Üniversite Deneme Sınavında Başarı Gösteren Öğrenciler Ödüllendirildi

Muratpaşa\'da Üniversite Deneme Sınavında Başarı Gösteren Öğrenciler Ödüllendirildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye genelinde yapılan üniversite deneme sınavında Antalya'da ilk 10'a giren öğrencileri ödüllendirdi. MURGEM'den beş öğrenci sıralamaya girmeyi başardı.

17.01.2025 10:23  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye çapında yapılan üniversite deneme sınavında, Antalya'da ilk 10'a girmeyi başaran öğrencileri ödüllendirdi. Sıralamaya giren öğrencilerden beşi, Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nden (MURGEM) çıktı.

Gençleri üniversiteye hazırlamak amacıyla 2015 yılında Kızılsaray Mahallesi'nde kurulan MURGEM, öğrencilerin hayallerine ulaşmalarına destek olmaya devam ediyor. Merkezin yeni dönem öğrencileri, sınav deneyimi kazanmaları amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen bir deneme sınavına katıldı. 21 Aralık'ta, Antalya ayağı Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen sınava, Türkiye çapında 20 bin öğrenci katıldı. MURGEM'den beş öğrenci, Antalya genelinde ilk 10'a girerek büyük bir başarıya imza attı.

Başkan Uysal, MURGEM öğrencileriyle birlikte sıralamaya giren ilk 10'daki tüm başarılı öğrencileri ödüllendirdi. Öğrencilere başarılarından dolayı 3'er bin liralık hediye çeki takdim edildi. Başkan Uysal, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için açtığımız MURGEM, her yıl yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Öğrencilerimizi ve emeği geçen eğitimcilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Sınav sonuç listesine göre, MURGEM öğrencilerinden 439 puanla Muhammet Yiğit Bavli 4'üncü sıraya, 424 puanla Fulden Uzun 5'inci sıraya, 422 puanla Elif Sena Canıyılmaz 6'ncı, 414 puanla Mehmet Efe Umman 8'inci ve 412 puanla Burak Doğar 9'uncu sıraya yerleşti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da Üniversite Deneme Sınavında Başarı Gösteren Öğrenciler Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:45:57. #1.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da Üniversite Deneme Sınavında Başarı Gösteren Öğrenciler Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.