Muratpaşa\'da Üniversite Deneme Sınavında Başarı Gösteren Öğrenciler Ödüllendirildi

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye çapında yapılan üniversite deneme sınavında, Antalya'da ilk 10'a girmeyi başaran öğrencileri ödüllendirdi. Sıralamaya giren öğrencilerden beşi, Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nden (MURGEM) çıktı.

Gençleri üniversiteye hazırlamak amacıyla 2015 yılında Kızılsaray Mahallesi'nde kurulan MURGEM, öğrencilerin hayallerine ulaşmalarına destek olmaya devam ediyor. Merkezin yeni dönem öğrencileri, sınav deneyimi kazanmaları amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen bir deneme sınavına katıldı. 21 Aralık'ta, Antalya ayağı Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen sınava, Türkiye çapında 20 bin öğrenci katıldı. MURGEM'den beş öğrenci, Antalya genelinde ilk 10'a girerek büyük bir başarıya imza attı.

Başkan Uysal, MURGEM öğrencileriyle birlikte sıralamaya giren ilk 10'daki tüm başarılı öğrencileri ödüllendirdi. Öğrencilere başarılarından dolayı 3'er bin liralık hediye çeki takdim edildi. Başkan Uysal, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için açtığımız MURGEM, her yıl yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Öğrencilerimizi ve emeği geçen eğitimcilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Sınav sonuç listesine göre, MURGEM öğrencilerinden 439 puanla Muhammet Yiğit Bavli 4'üncü sıraya, 424 puanla Fulden Uzun 5'inci sıraya, 422 puanla Elif Sena Canıyılmaz 6'ncı, 414 puanla Mehmet Efe Umman 8'inci ve 412 puanla Burak Doğar 9'uncu sıraya yerleşti.