Muratpaşa’dan Kırgızistan’a dostluk köprüsü - Son Dakika
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Muratpaşa’dan Kırgızistan’a dostluk köprüsü

Muratpaşa’dan Kırgızistan’a dostluk köprüsü
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Muratpaşa Belediyesi, Türk Cumhuriyetleri ile yerel yönetimler düzeyindeki ilişkilerini geliştirmek amacıyla Kırgızistan'ın Tokmok kentiyle kardeş şehir olmaya hazırlanıyor. İki belediye arasındaki Kardeş Şehir Protokolü'nün, 1-6 Eylül 2026 tarihlerinde Kırgızistan'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları sırasında imzalanması planlanıyor.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Türk Cumhuriyetleri ile yerel yönetimler düzeyindeki ilişkilerini geliştirmek amacıyla Kırgızistan'ın Tokmok kentiyle kardeş şehir olmaya hazırlanıyor. İki belediye arasındaki Kardeş Şehir Protokolü'nün, 1-6 Eylül 2026 tarihlerinde Kırgızistan'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları sırasında imzalanması planlanıyor.

Kardeş şehir sürecine ilişkin ilk görüşme, Kırgızistan'ın Antalya Başkonsolosluğu'nun girişimi ve koordinasyonunda çevrim içi gerçekleştirildi. Toplantıya Kırgızistan'ın Antalya Başkonsolosu Bakıt Kadirov, Antalya Konsolosu Amantur Abdulkasimov, Tokmok Belediye Başkanı Kutpidin Şakirov, Tokmok Belediyesi Genel Sekreteri Temirlan Kamalov ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal katıldı.

Görüşmede, Muratpaşa ile Tokmok arasında kültür, turizm, spor, gençlik, eğitim ve yerel yönetim alanlarında ortak projeler geliştirilmesi ele alındı. Taraflar, iki kent arasındaki ilişkilerin kurumsal bir zemine taşınması ve karşılıklı deneyim paylaşımının artırılması konusunda görüş birliğine vardı.

PROTOKOL KIRGIZİSTAN'DA İMZALANACAK

Tokmok Belediye Başkanı Şakirov, Başkan Uysal'ı 1-6 Eylül 2026 tarihlerinde Kırgızistan'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'na davet etti. Ziyaret kapsamında Muratpaşa ile Tokmok arasında Kardeş Şehir Protokolü'nün imzalanması öngörülüyor.

Başkan Uysal da Şakirov ve beraberindeki heyeti, Muratpaşa Belediyesi tarafından 8-11 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 11. Kaleiçi Old Town Festivali'ne davet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa’dan Kırgızistan’a dostluk köprüsü - Son Dakika

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