Muş Alparslan Üniversitesi Yeni Akademik Yıla Merhaba Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş Alparslan Üniversitesi Yeni Akademik Yıla Merhaba Dedi

Muş Alparslan Üniversitesi Yeni Akademik Yıla Merhaba Dedi

Muş Alparslan Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

04.11.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Alparslan Üniversitesinde 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üniversitenin tanıtım videosunun izletildiği törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'un kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Üniversitesin kurulduğu günden bu yana hızla geliştiğini ve hedeflerini çok yüksek tuttuğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz, Muş'umuzun başta tarım ve hayvancılık olmak üzere her alanda da gelişmesinde, kalkınmasında bizim en büyük partnerimiz. Ülkemizin gençliğine imkan verilirse ne tür başarılara imza atabileceklerini büyük bir gururla ve coşkuyla izliyoruz. Sizler de yarının üniversite mezunları, mühendisleri, avukatları, doktorları ve öğretmenleri olarak güçlü yarınlarımıza katkı sunacaksınız. İçinde bulunduğunuz yılları çok iyi değerlendirin. Hayatınızın en keyifli aşamasındasınız. Sizlere düşen görev içinde bulunduğunuz bu akademik aşamayı çok iyi değerlendirmek. Bulundunuz şehri, tarihiyle, doğasıyla, güzellikleriyle, kültürüyle tanıyın, bu bir zenginliktir."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise İsrail'in, Filistin ve Lübnan'da bütün dini, siyasi, ahlaki ve insani ilkeleri ayaklar altına alarak saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Yerkürenin kalbinin Ortadoğu olduğunu ifade eden Alican, şunları kaydetti:

"İnsanlığa ebedi kurtuluş sınan bütün semavi dinler bu coğrafyadan çıkmıştır. Tarih boyunca yeryüzünde hakim olmak isteyen güçler gözlerini bu topraklara dikmiş, en kanlı savaşlar bu topraklarda yaşanmıştır. İnsanlığa baharı müjdeleyen bütün güzel çiçekler de yine bu coğrafyada açmıştır. Ortadoğu'nun kalbi Türkiye'dir, Anadolu'dur. Tarih boyunca Anadolu, güçlü, istikrarlı ve caydırıcı olduğu sürece Ortadoğu'da barış, kardeşlik ve insancılık hakim olmuştur. Anadolu'nun kalbi Muş'tur. 1071 yılında Sultan Alparslan bu topraklarda Türkiye'nin ilk bereketli tohumlarını ekmiş, bu tohum asırlar içinde Anadolu'muzu mukaddes ve güvenli bir vatan haline getirmiştir. Muş'tan ve Malazgirt'ten Anadolu'nun kılcal damarlarına pompalanan kan, milletimize hayatiyet kazandırmıştır."

"Karşılık beklemeden iyilik yapanların tarafındayız"

Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da dünya üzerinde iki tür medeniyet anlayışının bulunduğunu, bunlardan birinin, yaşatmak, imar ve ihya etmek üzerine yürüyen bir medeniyet anlayışı, diğerinin de her şeyi kendi menfaati için tasarlayan, öldürmeyi, kan akıtmayı, yakmayı, yıkmayı göze alan medeniyet anlayışı olduğunu dile getirdi.

Medeniyetlerinin bir vakıf medeniyeti olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'nin önemli kurumları var bu konuda. TİKA'sı, Yunus Emre'si, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Kızılay'ı ve AFAD'ı var. Dolayısıyla nerede bir mazlum, nerede bir mağdur, nerede bir ihtiyaç sahibi, biçare varsa oraya gidip dokunan bir anlayış var. Türkiye aslında bunu temsil ediyor." dedi.

2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in zulmünden kaçanların Türkiye'ye sığındığı süreçleri de bildiklerini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreçlerde binlerce, milyonlarca insanın topraklarından koparılarak yeniden Anadolu'nun bağrında hayat bulduğu bir süreci de biliyoruz. Bu ülkenin mayasında bu var. Yaşatmak, sırt sırta, omuz omuza vermek, imar etmek, mamur etmek. Biz bu medeniyetin tasavvuruyla büyüdük ve karşılık beklemeden iyilik yapanların tarafındayız. Bugünün dünyasına baktığımızda her şeyi öldürmek, kan ve gözyaşı üzerinden kendi menfaati için çarkını döndürmek üzere tasarlamış bir sistemden bahsediyoruz. Biz tarihin doğru tarafındayız ve bundan ne olursa olsun sapmadan ısrarcı olmak zorundayız. Sonuçta iyiler kazanacak, iyilerle birlikte iyilikler çoğalacak."

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl'ün de konuşma yaptığı törende, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "açılış dersi" kapsamında "Ortadoğu'da Gordion Düğümü, Filistin" konusunu anlattı.

Törene, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Alican, Avni Çakır, Politika, Rektör, Kültür, Eğitim, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Alparslan Üniversitesi Yeni Akademik Yıla Merhaba Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:58 Uşak’ta köprünün altında erkek cesedi bulundu Uşak'ta köprünün altında erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 17:18:23. #1.12#
SON DAKİKA: Muş Alparslan Üniversitesi Yeni Akademik Yıla Merhaba Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.