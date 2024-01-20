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Metruk evde ipe asılı halde bulunan 2 kız çocuğunun otopsi raporu çıktı: Cinsel istismar şüphesi yok - Son Dakika
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Metruk evde ipe asılı halde bulunan 2 kız çocuğunun otopsi raporu çıktı: Cinsel istismar şüphesi yok

Muş'un Varto ilçesinde, metruk evde asılı bulunan 8. sınıf öğrencilerinin otopsi işlemleri tamamlandı. Muş Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin bedeninde cinsel istismar, darp ve cebir izine rastlanılmadığı, olay yerindeki delillerin intihara işaret ettiği belirtildi.

20.01.2024 - 18:30,  Güncelleme: 20:03
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Muş Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Varto ilçesinde metruk evde ipte asılı bulunan 8'inci sınıf öğrencileri P.A. (14) ve Z.T.'nin (14) bedeninde cinsel istismar, darp ve cebir izine rastlanılmadığını açıkladı.

METRUK EVDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Varto ilçesinde 18 Ocak günü meydana gelen olayda, Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri P.A. ve Z.T., akşam saatlerine kadar eve gitmeyince yakınları şüphelenip, aramaya başladı. P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, kızı ve arkadaşını ipte asılı buldu. Cemal A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, P.A. ve Z.T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muş'ta metruk evde asılı bulunan çocukların bedeninde istismar izine rastlanılmadı

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Savcı ve polisin incelemesinin ardından P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni, otopsi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından kızların cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı. P.A., Varto Cemevi'nde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Z.T.'nin cenazesi ise Bingöl'ün Karlıova ilçesi Bağlıisa köyüne götürülerek toprağa verildi.

Muş'ta metruk evde asılı bulunan çocukların bedeninde istismar izine rastlanılmadı

"CİNSEL İSTİSMAR VE DARP İZİ BULUNAMADI"

Çocukların ölümüyle ilgili Muş Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden yazılı açıklama yapıldı. Çocukların bedeninde cinsel istismar, darp ve cebir izlerinin bulunmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "18 Ocak 20024 tarihinde Muş ili Varto ilçesinde metruk bir evde iki kız çocuğunun iple asılmış halde bulundukları vakada; olay tarafımızca takip edilmiş, soruşturma dosyasında an itibariyle toplanan delil ve bulguların müteveffa çocukların bedeninde cinsel istismar, darp, cebir gibi izlerin bulunmadığını, olay yerinde bulunan bulgu ve delillerin şimdilik olayın ası suretiyle intihar olduğuna işaret ettiğini, toksikolojik (zehirlenme, uyuşturucu ve uyarıcı madde) incelemenin henüz sonuçlanmadığını kamuoyuyla paylaşma gereği doğmuştur. Bir kez daha yaşamını yitiren çocukların ailelerine başsağlığı diler, olayın takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız."

Muş'ta metruk evde asılı bulunan çocukların bedeninde istismar izine rastlanılmadı
Metruk evde ipe asılı halde bulunan 2 kız çocuğunun otopsi raporu çıktı: Cinsel istismar şüphesi yok
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Beşiktaş 1903: Allahım sen çoluk çocuğu koru esirge. Çok üzücü Allah rahmet eylesin Yanıtla 3 110
  • Esra Gündüz: Neler oluyor böyle. Akıl alır gibi değil. Daha küçücükler. Allah'im sen evlatlarımızı koru. Akıl sağlıklarını koru. Muhakeme yeteneği ver. Kötü insanlarla karşılaştırma. Allah rahmet eylesin. Yanıtla 1 48

Varto, Çocuk, Muş, Şiddet, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metruk evde ipe asılı halde bulunan 2 kız çocuğunun otopsi raporu çıktı: Cinsel istismar şüphesi yok - Son Dakika


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