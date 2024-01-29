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Muş Valisi Çakır, hain saldırıda yaralanan kahraman askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Muş Valisi Çakır, hain saldırıda yaralanan kahraman askerleri ziyaret etti

Muş Valisi Avni Çakır, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdikleri çatışmada yaralanan Muşlu askerleri evlerinde ziyaret etti. Vali Çakır, kahraman gazileri ve ailelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve şehitlerin ruhları için dua etti. Ziyarete Hasköy Kaymakam Vekili, İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve diğer askeri erkan da katıldı.

29.01.2024 - 20:18,
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Muş Valisi Çakır, hain saldırıda yaralanan kahraman askerleri ziyaret etti

MUŞ - Muş Valisi Avni Çakır, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdikleri çatışmada yaralanan Muşlu askerleri evlerinde ziyaret etti.

Muş Valisi Avni Çakır, 12 Ocak 2024 tarihinde Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde PKK terör örgütünün hain saldırısı sonucu yaralanan ve Ankara'daki tedavilerinin ardından Hasköy ilçesi ve Sungu Beldesindeki baba ocaklarına dönen kahraman gazileri piyade sözleşmeli er Ahmet Kadan ve piyade sözleşmeli er İsmail Taş'ı evlerinde ziyaret etti. Aile efratları ile sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çakır, böylesine kahraman evlatlar yetiştirdikleri için ailelere teşekkür edip, şehitlerin ruhları için dua etti. Kahraman gazilerin büyük kahramanlık örneği sergilediklerini ifade eden vali Çakır, "Bundan 3 hafta kadar önce Pençe Kilit Harekatı Bölgesindeki üs bölgesine yapılan hain saldırıda yaralanan 2 kahraman Mehmetçiğimiz de Muş ilimizin nüfusuna kayıtlıydı. Hem Ahmet'in hem de İsmail'in ağzından da o gece yaşananları ve oradaki kahramanlarımızın nasıl bir karşı destan yazdıklarını da dinlemiş olduk. Çok zorlu şartlarda bu vatanın bu milletin birliği bütünlüğü noktasında büyük bir adanmışlık ruhuyla görev yapıyorlar. Orada sırf ülkemizin, milletimizin, birliğimizin ve beraberliğimiz daim olması için büyük kahramanlık örneği gösterdiler. Devletimiz adına gazilerimizin ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Babasına da kahraman evladıyla aziz milletimizin ne kadar gurur duyduğunu anlattık. Kahraman askerlerimiz kısa sürede görevlerini bıraktığı yerden devam etmek istediklerini ifade ettiler. Ben tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de geçmiş olsun diyorum. Ülkemizin sınırları içerisinde terör faaliyetleri neredeyse yok denecek seviyesine girdi. Yani bataklığı kurutmadan da mücadelenizi de tam nihayete erdiremiyorsunuz. Bizim hudutlarımızın güvenliği; sınırın dibindeki yuvarlanmış terör gruplarının dağıtılmasıyla olur. Devletimiz bu konuda bir irade gösterdi. Bu noktada çok büyük fedakarlıklar yapılıyor. Bunların faydasını zaten ülke içerisinde büyük oranda hissettik" şeklinde konuştu.

Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde PKK terör örgütünün hain saldırısı sonucu yaralanan piyade sözleşmeli rr İsmail Taş, tedavisinin tamamlanması ile görevine dönmek istediğini belirterek, "Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda yaralandım. Şuan tedavime evde devam ediyorum. Devletimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Şehit arkadaşlarıma rahmet ailelerine sabırlar diliyorum. Tedavimi tamamladıktan sonra tekrar görevimin başına döneceğim" dedi.

Ziyarette Hasköy Kaymakam Vekili Ahmed Çelik, Muş İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, Hasköy İlçe Müftüsü Rıdvan Çelik ve Askeri Erkan katıldı.

Muş Valisi Çakır, hain saldırıda yaralanan kahraman askerleri ziyaret etti
Kaynak: İHA
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