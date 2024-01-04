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MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyonun düşmesi Türkiye'nin ekonomik hedeflerine destek olacak - Son Dakika
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MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyonun düşmesi Türkiye'nin ekonomik hedeflerine destek olacak

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, enflasyonun bu yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlamasını beklediklerini belirterek, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasına destek olacağını söyledi. Asmalı, Türkiye'nin büyüme performansını ve yapısal reformları vurgulayarak, 2023 yılında Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğine inandıklarını ifade etti.

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyonun düşmesi Türkiye\'nin ekonomik hedeflerine destek olacak
04.01.2024 - 15:20,  Güncelleme: 15:21
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, enflasyonun bu yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlamasını beklediklerini belirterek, "Tesis edilecek fiyat istikrarı, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasına destek olacaktır." dedi.

MÜSİAD'ın "2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri" toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Asmalı, burada yaptığı konuşmada, ABD, Hindistan, Endonezya ve Tayvan gibi ülkelerdeki seçimlerin dünyanın ekonomi politikasını etkileyeceğini söyledi.

Türkiye'nin 2022'de yüzde 5,6 ile G20'nin en çok büyüyen 3'üncü ülkesi olduğunu ve geçen yıla da bu motivasyonla girdiğini anımsatan Asmalı, 2023'te ihracat, sanayi üretimi ve iş gücünde oluşan istatistikleri paylaştı.

Asmalı, Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerindeki ekonomik aktivitenin sekteye uğramasına, ülkedeki ve dünyadaki bazı olumsuzluklara rağmen geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4'lük büyüme sergileyerek direnç gösterdiğini dile getirdi. Türkiye ekonomisinin 2023'ün ikinci çeyreğinde de bu performansını sürdürdüğünü ve küresel ekonomi içinde pozitif ayrıştığını vurgulayan Asmalı, şöyle devam etti:

"Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüyen Türkiye ekonomisi, bu dönemde Hindistan'ın ardından G20'nin en çok büyüyen ikinci ülkesi olmayı başarmış, böylece aralıksız 13 çeyrek büyüme kaydederek önemli bir başarıya imza atmıştır. Öncü ekonomilerle birlikte ülkemizin de enflasyon sorunuyla yüzleştiği ve parasal sıkılaşma sürecinde olduğu böyle bir dönemde, Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artması takdir edilmesi gereken bir gelişmedir."

"Yapısal reform" vurgusu

Geçmişte iş dünyasının şikayet ettiği hususların ekonomide yaşanan belirsizlikler ve ani piyasa hareketleri olduğunu dile getiren Asmalı, "Orta Vadeli Program (OVP) tüm bu belirsizlikleri ortadan kaldıran bir kılavuz niteliğindedir." diye konuştu.

Asmalı, son açıklanan Aralık 2023 dönemi enflasyon oranı ve dış ticaret rakamlarının OVP'nin dengeli ve gerçeklerle uyumlu olduğunu teyit ettiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin birçok alanda büyük atılım yaptığını anlattı.

Mahmut Asmalı, "Türkiye'nin bu başarısını önümüzdeki dönemde de sürdürerek ve Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında orta gelir tuzağını aşarak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Dünyada sıkılaşan finansal koşullar, nispi artış gözlenen enerji ve emtia fiyatları, artan belirsizlikler nedeniyle küresel ölçekte büyümenin yakın vadede zayıf kalması beklendiğine işaret eden Asmalı, bunların, 2024'te Türkiye'nin de ekonomi politikalarını doğrudan ya da dolaylı etkileyecek başlıklar olarak ön plana çıktığını bildirdi.

Asmalı, OVP hedeflerinin gerçekleşmesi için ekonominin bütün aktörlerine önemli görevler düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Para politikası ve maliye politikası haricinde enflasyonu düşürücü yöndeki yapısal reformların kapsamlı bir paket halinde açıklanıp hayata geçirilmesi ve kredi mekanizması haricindeki ortaklıklara dayalı finansman olanaklarının daha fazla ön plana çıkması gerektiğine inanıyoruz. Yerel seçimlerden sonraki seçimsiz 4 seneyi, ilk iki senesinde yapısal reformlarla, ilgili kanuni düzenlemelerin hayata geçmesi için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Bu noktada parlamentomuza da önemli görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum."

Bölgesel ve sektörel asgari ücret talebi

Asgari ücretle çalışanların enflasyona karşı ezdirilmemesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Asmalı, bölgesel ve sektörel asgari ücret uygulama taleplerini hatırlattı.

Asmalı, enflasyonla mücadelede para politikası kadar maliye politikasının da etkili olduğuna dikkati çekerek, Bakan Şimşek'in açıkladığı "vergi reformu"nun önemine işaret etti.

Yapısal reformları önemini ifade eden Asmalı, şöyle konuştu:

"KDV oranlarının düşürülmesi ve sadeleştirilmesi, ÖTV sisteminin revize edilmesi Türkiye mali sisteminin ihtiyaç duyduğu büyük reformlardandır. Gelir vergisi dilimlerinde değişikliğe gitmek, vergi sistemini daha adil hale getirmek için gerekli reformlardan bir diğeridir. Özellikle, 2024 yılının ikinci yarısından sonra geri çekilmeye başlayacağını tahmin ettiğimiz enflasyonla birlikte tesis edilecek fiyat istikrarı, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasına destek olacaktır."

Asmalı, konuşmasının ardından üyelerin katılımıyla oluşturdukları "2023 Ekonomi Değerlendirmesi ve 2024 Beklenti Anketi" sonuçlarını açıkladı.

Kaynak: AA
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