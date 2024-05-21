Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik Günleri Paneli Atina'da Düzenlendi - Son Dakika
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik Günleri Paneli Atina'da Düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk\'ün Selanik Günleri Paneli Atina\'da Düzenlendi

Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği ve Selanik Başkonsolosluğu işbirliğiyle, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki elçilik binasında 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Avrupa'daki İzleri ve Düşünce Dünyasının Oluşumu IV: Mustafa Kemal'in Selanik Günleri' başlıklı panel düzenlendi. Panelde, Atatürk'ün Selanik'teki çocukluk ve gençlik yıllarının anıları, siyasi yaşamı ve düşünce dünyasına etkileri ele alındı. Panelin açılış konuşmasında Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu atmosfer vurgulandı ve ATAM'ın Avrupa'daki izleri projesi kapsamında diğer ülkelerde de benzer paneller düzenleneceği duyuruldu.

21.05.2024 22:37
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Atatürk Araştırma Merkezinin (ATAM), Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği ve Selanik Başkonsolosluğu işbirliğiyle, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki elçilik binasında " Mustafa Kemal Atatürk'ün Avrupa'daki İzleri ve Düşünce Dünyasının Oluşumu IV: Mustafa Kemal'in Selanik Günleri" başlıklı panel düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen panele, ATAM Başkanı Doç. Dr. Güner Doğan, ATAM Bilim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Esra Özsüer, Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü ve Prof. Dr. Mesut Çapa konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk ve ilk gençlik yıllarının geçtiği Selanik'teki anılarını, bu anıların Atatürk'ün siyasi yaşamı ve düşünce dünyasına etkilerini ele aldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son dönemde pozitif iklim oluştuğuna ve diyalog kanallarının açık tutulduğuna dikkati çekti.

ATAM'ın, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Avrupa'daki İzleri ve Düşünce Dünyasının Oluşumu" başlığı altında düzenlediği dizi paneller proje çerçevesinde Almanya, Çekya ve Bulgaristan'ı da ziyaret ettiklerini belirten ATAM Başkanı Doğan, Yunanistan'dan sonra Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da da benzer paneller düzenleneceğini duyurdu.

Doğan, proje kapsamında akademisyenlerin yaptıkları sunumların kitaplaştırılacağını ifade ederek, proje sonunda Ankara'da da bir çalıştay yapılacağını kaydetti.

Doç. Dr. Güllü, çocukluk yıllarındaki eğitim hayatının ve doğup büyüdüğü Selanik şehrinin, Atatürk'ün milliyetçilik ve Batıcılık doğrultusundaki düşüncelerine etkilerini değerlendirdi.

Selanik'in o dönemlerde kozmopolit bir liman kenti olduğuna dikkati çeken Güllü, kentin canlı bir yayın ve fikir hayatı da olduğunu vurguladı.

Özsüer ise Atatürk'ün Selanik günlerini psikopolitik boyutuyla ele aldı.

Fransızca öğretmeni ile yakın ilişkisinin Atatürk'ün çok okuyan Batıcı kimliğinde etkili olduğunu ifade eden Özsüer, matematik yeteneğinin ise kendisine analitik düşünce gücü verdiğine işaret etti.

Çapa da Atatürk'ün Selanik'te çocukluk ve ilk gençlik yıllarında kurduğu dostluklara işaret ederek, o günlerden anılar paylaştı.

Atatürk'ün çocukluk yıllarında, liderliğe ilişkin dile getirdiği hayallerini gerçekleştirdiğini belirten Çapa, Selanik'te tanıştığı arkadaşlarıyla kurduğu dostluğun Büyük Önder'in son günlerine kadar devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik Günleri Paneli Atina'da Düzenlendi - Son Dakika

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