Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında

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Fergio House isimli sosyal medya hesabını yönetenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

BASKINLARDA 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya, "Kafes-26" operasyonu kapsamında 15 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendiği bilgisini verdi. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerindeki baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı.

BİNLERCE SAHTE DOLARA EL KONULDU

Operasyonda 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota da el konuldu. Gözaltına alınanlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcen paylaşımlarla suçlanıyor.

MÜSTEHCEN İÇERİKLİ PARTİ YAPACAKLARDI

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacaklarının tespit edildiğini söyledi.

"SUÇ ODAKLARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya, "Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlarla, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE PARA SAÇMIŞLARDI

Operasyon düzenlenen Fergio House isimli grup, İstiklal Caddesi'nde yerlere 1 dolar attıkları videoyla gündeme gelmişti. Havaya savrulan 1 dolarları alabilmek için bazı vatandaşlar büyük çaba sarf etmiş ve kısa sürede kargaşa yaşanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepkiler yükselince polis ekipleri harekete geçmişti.