Fergio House isimli sosyal medya hesabını yönetenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Yerlikaya, "Kafes-26" operasyonu kapsamında 15 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendiği bilgisini verdi. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerindeki baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota da el konuldu. Gözaltına alınanlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcen paylaşımlarla suçlanıyor.
Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacaklarının tespit edildiğini söyledi.
Yerlikaya, "Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlarla, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.
Operasyon düzenlenen Fergio House isimli grup, İstiklal Caddesi'nde yerlere 1 dolar attıkları videoyla gündeme gelmişti. Havaya savrulan 1 dolarları alabilmek için bazı vatandaşlar büyük çaba sarf etmiş ve kısa sürede kargaşa yaşanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepkiler yükselince polis ekipleri harekete geçmişti.
Son Dakika › Güncel › Müstehcen içerikli parti düzenleyen 'Fergio House' hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında - Son Dakika