 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Namibya, Almanya'nın İsrail'i savunmasını eleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Namibya, Almanya'nın İsrail'i savunmasını eleştiriyor

Namibya, Almanya'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'i savunmasını eleştirerek, Almanya'nın Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne bağlılığını ifade edemeyeceğini bildirdi. Namibya Cumhurbaşkanlığı, Almanya'nın 20. yüzyılın ilk soykırımını tam olarak üstlenmediğini belirtti ve Almanya'nın İsrail'in Gazze'deki soykırım niyetini desteklemesini reddetti. Ayrıca, Alman hükümetinin İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımcı eylemleri savunduğu ifade edildi.

Namibya, Almanya\'nın İsrail\'i savunmasını eleştiriyor
13.01.2024 - 23:55,
Abone Ol

Almanların soykırımına uğrayan Güney Afrika ülkelerinden Namibya, Berlin hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'i savunmasını eleştirerek, " Almanya'nın, ahlaki olarak Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne bağlılığını ifade edemeyeceğini" bildirdi.

Namibya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın 20. yüzyılın ilk soykırımını Namibya toraklarında yaptığı, halen bu suçun sorumluluğunu tam olarak üstlenmediği belirtildi.

"Namibya, Almanya'nın ırkçı İsrail devletinin Gazze'deki masum sivillere yönelik soykırım niyetini desteklemesini reddediyor." denilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Hage Geingob'un Almanya'nın İsrail'e karşı açılan soykırım davasını reddetmesinden ötürü derin bir endişe duyduğu, Alman hükümetinin İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımcı eylemlerini savunduğu kaydedildi.

"Almanya, ahlaki olarak Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne bağlılığını ifade edemez." ifadeleri kullanılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların soykırıma eş olduğu ve savaş suçlarının uluslararası insan hakları örgütleri tarafından da ortaya konduğu vurgulandı.

Açıklamada, Geingob'un, 31 Aralık 2023'te yaptığı çağrı yinelenerek, şunlar kaydedildi:

"Barışsever hiçbir insan, Gazze'de Filistinlilere karşı yürütülen katliamı görmezden gelemez. Bu bağlamda Geingob, Alman hükümetine, Uluslararası Adalet Divanı önünde İsrail'in soykırım eylemlerini savunmak ve desteklemek üzere üçüncü taraf olarak müdahil olma yönündeki zamansız kararını yeniden gözden geçirme çağrısında bulunuyor."

Almanya, dün Uluslararası Adalet Divanının çalışmalarını desteklediğini ve ana davada üçüncü taraf olarak İsrail lehine müdahil olma niyeti taşıdığını açıklamıştı.

Namibya soykırımı

Namibya soykırımı, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirildi.

Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda, en az 65 bin Heroro ve 10 bin Nama hayatını kaybetti.

Soykırım neticesinde, Herorolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50'sini yitirdi.

Almanya, 2021'de Namibya'da işlenen suçları soykırım olarak kabul etse de tazminat ödemeyi kabul etmedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Namibya, Almanya, İsrail, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Namibya, Almanya'nın İsrail'i savunmasını eleştiriyor - Son Dakika


00:37
Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48
BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37
İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54
Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40
De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54
Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı

Son Dakika
00:37 Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48 BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37 İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54 Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40 De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54 Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49 Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 00:58:29. #1.12#
SON DAKİKA: Namibya, Almanya'nın İsrail'i savunmasını eleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement