Narin Güran Cinayetinde 17 Yıl Hapis Cezası

(DİYARBAKIR) - Narin Güran cinayetinin tutuklu sanıklarından Nevzat Bahtiyar'ın, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı davada mahkeme, sanık Nevzat Bahtiyar'ın "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" suçundan 17 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayeti tutuklu sanıklarından Nevzat Bahtiyar'ın, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı dava, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, Narin'in babası Arif Güran ile Güran ailesinin yakınları, sanık Nevzat Bahtiyar ile yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma salonuna ayrıca çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi yerleştirildi.

Narin Güran davasında aile avukatlarının reddihakim talebini değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 'hakimin tarafsızlığını ?üpheye dü?ürecek' bir neden bulunmadığını belirterek, talebin reddine karar verdi.

Savcı, Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti

Duruşmada, Güran cinayeti davasında tekrar hakim karşısına çıkan Nevzat Bahtiyar için savcı mütalaasını yineledi. Mütalaada, Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık vekili Avukat Adnan Ataş, "Soruşturma sürecinde Güran ailesi üyeleri tarafından yapılması gereken şey kolluğa yardım sağlamak, gereken bilgi ve desteği sağlamaktı. Ancak soruşturma aşamasında verilen çelişkili ifadeler ve kolluğu yönlendirme neticesinde bu soruşturma karmaşık bir hal almıştır. Kolluğun yönlendirilmesi noktasında müvekkilin herhangi bir dahli söz konusu değildir, dosya içerisinde böyle bir bulgu yer almamaktadır. Salim Güran ifadeleriyle olay günü kendini köyden uzaklaştırmaya çalışmış, bulunduğu yer ile ilgili 4 farklı ifade vermiştir. Nevzat Bahtiyar'ın diğer sanıklarla bir eylem ve fikir birliği içerisinde olması söz konusu değildir. Müvekkilin, diğer sanıklara cinayetten önce yardım ettiğine ya da vaatte bulunduğuna dair dosya içerisinde bir tespit de mevcut değildir" savunmasını yaptı.

Sanık vekili Avukat Ali Eryılmaz ise şu savunmayı yaptı:

"19 gün boyunca bütün Tavşantepe üç maymunu oynadı. Delilleri karartan, jandarmayı yanlış yönlendiren maktül Narin'in akrabalarıydı. Nevzat ile ilgili tek bir delil var o da kameraya yansıyan kırmızı bir araba görüntüsü, başka hiçbir şey yok. 'O araba benim değil' deseydi, kim nereden bilecekti? Plakası belli değil, modeli belli değil. 'Oltayı aldım balık tutmaya gittim' deseydi ne yapacaklardı? Nevzat, 'araba benim, cansız bedeni götürdüm gömdüm' dedi, bildiği her şeyi açık açık anlattı. Diyelim ki Nevzat katletti Narin'i, bütün köy Nevzat'ı korumak için mi mesajları sildiniz? Yangınları çıkarma sebebiniz Nevzat Bahtiyar'ı korumak için miydi? Nevzat Bahtiyar'ı bu kadar seviyor muydunuz? Önceki mahkeme PSA'nın incelenmesini ilk biz istedik. Narin'in avucundan çıkan saç kılları için ilk talepte bulunan bizleriz. Biz bu talepleri istedik ancak bizim de bütün taleplerimiz reddedildi. Gerçek failler ortaya çıksın diyen taraf olarak reddilen bütün taleplere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına ayrıca talepte bulunduk. Eğer amaç maddi gerçeği bulmaksa yol açık, şimdiye kadar hangisini yaptınız?"

Sanık Bahtiyar: "Bana iftira attılar"

Sanık Nevzat Bahtiyar da kendisine iftira attıklarını iddia ederek, hakkındaki suçlamaları reddetti. Bahtiyar, "Bana 'Parça parça et kaybet' diyen Salim Güran'dı. Bunu benim üzerime attılar, bu benim düşüncem değil. Salim Güran tepenin üstünden beni çağırdı. O önden gidiyordu ben arkasından. Nereye gideceğimizi de bilmiyordum. Cinayetle hiçbir alakam yoktu. Silahla tehdit etti beni, mecbur kaldım, kendi rızamla götürmedim" diye konuştu.

Karar öncesi son sözü sorulan Nevzat Bahtiyar, "Cinayetle hiçbir alakam yok. Beni çağıran Salim Güran'dı. Oğlumu ve beni tehdit ettiler. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dedi.

Baba Güran: "Keşke ben ölseydim, bu mahkeme salonunda konuşmasaydım"

Duruşmada, Narin'in babası Arif Güran da şunları söyledi:

"Sayın Başkan, bugün burada Narin'in hakkını mı yoksa bir katilin hakkı mı savunulacak? Yargılamanın genişletilmesi için verilen 10 talepten birini bile neden kabul etmediniz? Bu devletin bir keşif yapmaya parası mı yoktur? Yoksa zamanınız mı yoktur sayın Başkan? Benim gözümün içine baka baka ben kızı parçalayabilirdim diyor. Niye keşif yapılmıyor? Niye PSA araştırılmıyor? Burada 8 yaşında bir sabinin hakkı konuşuluyor. Bu vebalde hepiniz sorumlusunuz. Hem heyet hem bu salondakiler bu vebalin ortağısınız. Sizler bir katili savunuyorsunuz. Keşke ben ölseydim bu mahkeme salonunda konuşmasaydım. Kızımın hakkı için konuşuyorum. Beni cezaevine de atabilirsiniz, öldürebilirsiniz de hiç umurumda değil. Adam 7 kere ifade değiştiriyor, yine de bir keşif kararı çıkmıyor. En ufak bir olayda keşif yapılması kararı çıkıyor. Türkiye gündemine oturmuş bu olayda neden keşif çıkmıyor. Çok mu zordur bir keşif yapmak? (Nevzat Bahtiyar'ı göstererek) Bu namussuz benim kızıma ne yapmış, 'Ben isteseydim paramparça ederdim' diyor. Sonra da diyor ki Salim söylemiş. Bu aileden 15-20 çocuk okulu bıraktı. Bunun vebali sizlerdedir. Bu insanlar kendi köylerinden çıkamıyorlar. Bu ailenin, bu gençlerin, bu çocukların vebali bu mahkemenin boynundadır. Dosya şüpheli bir şekilde kapanıyor sayın Başkan. Bizim namusumuz, şerefimiz, evladımız, her şeyimiz devlete emanettir. Devlet bizim hakkımızı korumak zorundadır, kızımın hakkını yerde bırakmamak zorundadır. Eğer bir keşif çıkarırsanız bu adamın yalan attığı ortaya çıkacaktır."

Karar için ara verildi

Duruşmaya karar için ara verildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Nevzat Bahtiyar'ın "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" suçundan 17 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Yargıtay bozmuştu

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar'a "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu Bahtiyar hakkındaki kararı bozmuş, Bahtiyar'ın, "öldürmeye yardım etmek suçundan" yargılanmasına hükmetmişti.