Narkoçelik-28 Operasyonunda 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Narkoçelik-28 Operasyonunda 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-28 operasyonları kapsamında 59 şüphelinin yakalandığını ve 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat'ta gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını belirterek, operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

23.07.2024 08:21
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-28 operasyonlarında 59 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 294 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, 203 ekip, 642 personel ile hava aracı ve narkotik dedektör köpekleriyle Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat'ta operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 40'ı tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Aramalarda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Narkoçelik-28 Operasyonunda 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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