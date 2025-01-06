Narkokapan-5: 1713 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Narkokapan-5: 1713 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 77 ildeki operasyonlarda 1713 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

06.01.2025 08:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde düzenlenen, iki haftadır devam eden "Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesinin koordinasyonunda Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Konya ve Adana başta olmak üzere 77 ilde "Narkokapan-5" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

İki haftadan bu yana süren operasyonlar sonucu 839 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 168 bin bin 42 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 1713 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, paylaşımında, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, ankara, Son Dakika

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