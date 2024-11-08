NATO'dan Rusya ve Kuzey Kore'ye Kınama - Son Dakika
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NATO'dan Rusya ve Kuzey Kore'ye Kınama

NATO, Rusya ve Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşı genişletme kararlarını kınadı, uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırdı.

08.11.2024 21:46
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NATO, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin Ukrayna'daki savaşın yayılmasına vesile olacak kararlarını kınadığını bildirdi.

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşı tehlikeli bir şekilde genişletme kararının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Kore milyonlarca mermi ve balistik füze sağlayarak Rusya'nın savaş çabalarına halihazırda verdiği önemli desteğine ek olarak, Kuzey Kore tarafından konuşlandırılan binlerce muharip birlik, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına devam eden desteğinin tehlikeli bir şekilde genişletilmesini teşkil ediyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki derinleşen askeri işbirliğinin Avro-Atlantik güvenliğini derinden etkilediği ve Asya-Pasifik için de sonuçları olduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu işbirliğinin birden fazla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinin Daimi Üyesi statüsü göz önüne alındığında özellikle vahim bir durumdur. Rusya'yı bu kararlara uymaya ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmeye çağırıyoruz." denildi.

Rusya'nın 26 Eylül'de Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasının "masadan kalktığını" iddia eden açıklamasının kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, bu durumun küresel nükleer silahsızlanma rejimini zayıflattığı, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla doğrudan çeliştiği ve bölgesel gerginlikleri daha da artırdığı vurgulandı.

Açıklamada " Rusya'nın açıklaması, küresel nükleer silahsızlanma rejimini zayıflatma ve BM yaptırımlarını kaldırma yönündeki daha geniş çabasının bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tüm ülkelerin Rusya'nın saldırganlığına hiçbir şekilde yardım sağlamamaya çağırıldığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı savaşı kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan herkesi kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO, barışı ve istikrarı teşvik etmek ve Rusya ile savaş çabalarını kolaylaştıranların bölgesel ve küresel istikrarı zayıflatmasını önlemek için özellikle Asya- Pasifik'teki ortaklarıyla çalışmaya devam edecektir. Müttefikler, NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını, tüm alanlarda ve Avrupa-Atlantik bölgesinde birden fazla stratejik yönde tüm tehdit ve zorluklara karşı güçlendirmeye devam ediyor."

NATO'nun Ukrayna'nın galip gelmesi için gereken süre boyunca bu ülkeyi destekleme konusunda her zamanki gibi kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Müttefikler ve ortaklar, Ukrayna'nın BM Şartı'nın 51. maddesinde yer alan öz savunma hakkını kullanması sırasında hayati önem taşıyan siyasi, askeri, mali, ekonomik ve insani yardımları artırmayı sürdürüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Ukrayna'nın aynı görüşü paylaştığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO'dan Rusya ve Kuzey Kore'ye Kınama - Son Dakika

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