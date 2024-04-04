NATO Dışişleri Bakanları Asya-Pasifik Ortaklarıyla Bir Araya Geldi

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla toplandı.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın son oturumu, Brüksel'deki karargahta başladı.
Müttefik bakanlar, Asya-Pasifik'teki ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Koreli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Oturuma, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katılıyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açılışta yaptığı konuşmada, "Güvenliğimizin bölgesel değil, küresel olduğunu biliyoruz. Ukrayna'daki savaş bunu açıkça gösteriyor." dedi.
Stoltenberg, Rusya'nın Asya'daki müttefikleri olarak saydığı Çin, Kuzey Kore ve İran'ın desteğinin, savaşı sürdürebilmesinde önem taşıdığını söyleyerek şunları kaydetti:
"Çin, geleceğini kendisine ipotek etmesi karşılığında Rusya'nın savaş ekonomisini destekliyor. Kuzey Kore ve İran önemli miktarda silah ve mühimmat sağlıyor. Bunun karşılığında Pyongyang ve Tahran, füze ve nükleer yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak Rus teknolojisi ve malzemelerini alıyor. Bunun bölgesel ve küresel güvenlik sonuçları var."
Bu atmosferde Asya-Pasifik'teki dost ülkelerle işbirliğinin öneminin arttığına işaret eden Stoltenberg, "Bugün bu amaç doğrultusunda birlikte en iyi şekilde nasıl çalışabileceğimizi tartışacağız." ifadesini kullandı.
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