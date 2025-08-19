NATO, Ukrayna için Güvenlik Garantileri Üzerinde Çalışıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin Ukrayna için güvenlik garantisi çerçevesi üzerinde çalıştığını ve ABD'nin bu girişime katılmak istediğini açıkladığını belirtti.

Rutte, Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı toplantının ardından Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerini tartıştıklarını aktaran Rutte, son aylarda İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğinde Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin bu güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını söyledi.

Rutte, ABD'nin de bu güvenlik garantisi çerçevesine dahil olma isteğini açıkladığını belirterek, Washington'un buradaki rolünün ne anlama geldiğinin ilerleyen günlerde tartışılacağını ifade etti.

Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyalog başlatarak durumu "çıkmazdan kurtardığını" ancak aynı zamanda Rusya'ya "baskı kurduğunu" vurgulayan Rutte, bugünün "çok başarılı" geçtiğini kaydetti.

Trump, üçlü toplantı öncesi Putin'i Zelenskiy'le görüşmeye ikna etti

Rutte, Trump'ın Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı'nı üçlü toplantı öncesi Zelenskiy'le görüşmeye ikna ettiğini aktararak, tarafların bu görüşmenin nerede olacağına karar vereceğini kaydetti.

Ukrayna'nın NATO üyeliğinin mevcut görüşmelerin parçası olmadığını vurgulayan Rutte, "2024 zirvesinden bu yana NATO'nun resmi tutumu, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin geri dönüşü olmayan bir yol olduğu yönünde ancak burada tartıştığımız konu NATO üyeliği değil. Burada tartıştığımız konu, Ukrayna için (NATO'nun) 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri." dedi.

Rutte, Ukrayna'nın toprak tavizleri konusunun toplantıda ele alınmadığını ifade ederek, ilerleyen günlerde güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam edeceklerini, daha sonra bugün görüştüğü liderlerle çevrim içi toplantı yapacaklarını ve bunun ardından da ABD-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesi için çalışacaklarını söyledi.

Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında yapılan toplantıya, Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macron, Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.