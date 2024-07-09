NATO Üyeleri Savunma Harcamalarını Artırmaya Kararlı - Son Dakika
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NATO Üyeleri Savunma Harcamalarını Artırmaya Kararlı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin savunmaya Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinden daha fazlasını harcaması gerektiğini belirterek, "Daha fazlasını yapacağız." dedi. Stoltenberg, NATO Zirvesi kapsamında alınacak kararlarla Ukrayna'ya destek, ortaklıkların güçlendirilmesi ve savunma ve caydırıcılık konularında adımlar atacaklarını vurguladı. Ayrıca, NATO üyeleri arasında endüstriyel savunma işbirliğinin artırılması için yeni anlaşmalar imzalandı.

09.07.2024 21:59
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin savunmaya Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinden daha fazlasını harcaması gerektiğini belirterek, "Daha fazlasını yapacağız." dedi.

NATO Zirvesi için Washington'da bulunan Stoltenberg, "Savunma Endüstri Forumu"nda konuştu.

Tarihin en başarılı ittifakının 75. yıl dönümünü kutladığını ifade eden Stoltenberg, zirve kapsamında NATO'nun geleceğine ilişkin önemli kararlar alacaklarını vurguladı.

Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğe, ortaklıkların güçlendirilmesine ve NATO'nun temel görevi olan savunma ve caydırıcılığa ilişkin adımlar atacaklarına işaret ederek, "NATO'nun temel amacı savaşı engellemek ve caydırıcı gücüyle barışı muhafaza etmek." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun 75 yıldır ittifak üyelerine saldırıyı engelleyerek bu konuda başarılı olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Güçlü savunma endüstrisi olmadan, güçlü savunma sağlamak mümkün değil." dedi.

Stoltenberg, savunma endüstrisi yetkililerine seslenerek, "Biz size bağımlıyız çünkü ihtiyacımız olan kabiliyetler, silahlar ve sistemleri üretiyorsunuz. Ancak iyi haber şu ki, siz de bize bağımlısınız çünkü sizin müşteriniz de biziz." diye konuştu.

NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırma konusunda mutabık olduğunu ifade eden Stoltenberg, 10 yıl önce GSYH'nin yüzde 2'sinin savunmaya harcanmasına karar verildiğini anımsattı.

Stoltenberg, "Artık yüzde 2'nin asgari hedef olduğunu ve daha fazlasını harcamamız gerektiğini biliyoruz. Daha fazlasını yapacağız." dedi.

Tüm NATO müttefiklerinin "yeni bir endüstriyel savunma" taahhüdüne imza atacağını belirten Stoltenberg, bunun Avrupa ve Kuzey Amerika genelinde endüstriyi daha güçlü hale getireceğini bildirdi.

Stoltenberg, taahhüttün hem savunma harcamalarını artırmayı, hem de birlikte hareket etme kabiliyetini geliştirmek için "daha iyi harcamayı" içerdiğini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sadece stoklar ve üretim kapasitesinin yetersiz olduğunu göstermediğini belirten Stoltenberg, aynı zamanda müttefiklerin birlikte hareket etme kabiliyetleri konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

Türkiye ve müttefikler yeni savunma anlaşmalarına imza attı

NATO'nun endüstriyel işbirliği ve üretimi artırma taahhüdü kapsamında, "Savunma Endüstri Forumu"nda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı NATO müttefikleri yeni savunma girişimlerine imza attı.

Bu çerçevede, Türkiye, ABD, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya ve İsveç, NATO tarihinin en kapsamlı çok uluslu uzay kabiliyetlerini geliştirme programı olan "Kalıcı Uzay Müttefik Programı" için mutabakat zaptı imzaladı.

Dijital alanda işbirliğini artırmak için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 müttefik "Cloud ve Edge Müttefik Yazılımı" için niyet mektubuna imza attı.

Bazı müttefikler ise "Sınır Ötesi Hava Sahası İşbirliği" alanında bir anlaşma imzalarken, Almanya, İtalya ve Hollanda 940 Stinger füzesi için kontrat imzaladı.

Kaynak: AA

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