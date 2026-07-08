TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler, aile fotoğrafı çekimine katıldı.
36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılandı. Erdoğan ile Rutte, liderlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Karşılama töreninin ardından aile fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne geçti.
Son Dakika › Güncel › NATO Zirvesi'nde Liderler Aile Fotoğrafı Çekiminde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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