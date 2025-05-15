Nazilli'de motosiklet kazası: Bir ölü - Son Dakika
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Nazilli'de motosiklet kazası: Bir ölü

Nazilli\'de motosiklet kazası: Bir ölü

Nazilli'de şerit ihlali yapan otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

15.05.2025 20:39
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, şerit ihlali yapan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.50 sıralarında Kozdere Mahallesi'nde meydana geldi. E.K (35) yönetimindeki 35 HBD 56 plakalı otomobil, karşı şeride geçince Kemal İnceoğlu (18) idaresindeki plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Devrilen motosikletten savrularak metrelerce sürüklenen İnceoğlu, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yağır yaralı olan İnceoğlu'nu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnceoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Otomobil, Nazilli, Kaza, Son Dakika

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