Neşet Ertaş, Ölümünün 12. Yılında Ankara'da Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Neşet Ertaş, Ölümünün 12. Yılında Ankara'da Anıldı

Geniş Video İzle

Bozkırın Tezenesi olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 12. yılında Ankara'da düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinliğe çok sayıda katılımcı ve sanatçı yer aldı.

28.09.2024 22:13  Güncelleme: 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 12. yılında Ankara'da anıldı. Anma etkinliğine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay katıldı.

Bozkırın Tezenesi halk ozanı Neşet Ertaş, Atatürk Spor Salonu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Kırşehirliler Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte türkülerle anıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu ve Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay katılımcılar arasında yer aldı. Etkinlikte sanatçılar, Elif Buse Doğan, Özgür Can Çoban, Hulusi Gökmeşe ve Kırşehir Belediyesi Abdallar Müzik Topluluğu sahne aldı. Etkinliğe katılanlar, sanatçıların söylediği Ertaş'ın unutulmaz türkülerine eşlik etti.

Anma etkinliğinde konuşan Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay, "Kadirşinas Türk milleti, kendini asaletle hizmet edenleri hiçbir zaman unutmamıştır ve unutmayacaktır. Büyük usta Neşet Ertaş'ı ebediyete uğurlandığımız 12 yılın sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Neşet Ertaş, aramızdan ayrıldıktan sonra onun ne büyük bir sanatçı olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlamaya ve görmeye başladık. Aramızda olmadığı halde ülkesine ve milletine hizmet etmeye hala devam etmektedir" dedi.

"Kendisi devlet sanatçısı değil, halkın sanatçısı olmak istediğini söylemişti"

Kırşehir belediye başkanı Selahattin Ekincioğlu ise "Neşet Ertaş, sadece saz ve söz sanatçısı değil, topluma verilen bir mesajdı. Kendisi devlet sanatçısı değil, halkın sanatçısı olmak istediğini söylemişti. Çünkü türküler saraylardan çıkmaz. Üstadımız Anadolu'nun çığlığını dünyaya yaydı. Yanlış giden şeyleri sözleriyle, türküleriyle dile getirdi" diye konuştu.

"Onun ustalığını gelecek kuşaklara iletecek, kültürü yaşatacak şekilde başkanımıza destek olacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in nikahından sonra anma törenine katıldı. Yavaş, Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan ile birlikte etkinliğe katılan vatandaşları selamladı. Yavaş, "Başkanımızla birkaç yıldır Neşat Ertaş ustayı anma toplantıları yapıyoruz. Onun ustalığını gelecek kuşaklara iletecek, kültürü yaşatacak şekilde başkanımıza destek olacağız. Bütün Kırşehirlilere selamlarımı sunumuyorum" ifadelerini kullandı.

Neşet Ertaş, Ölümünün 12. Yılında Ankara\'da Anıldı
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Neşet Ertaş, Neşet Ertaş, Güncel, Ankara, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Neşet Ertaş, Ölümünün 12. Yılında Ankara'da Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Cem Garipoğlu’nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 09:51:34. #1.13#
SON DAKİKA: Neşet Ertaş, Ölümünün 12. Yılında Ankara'da Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement