Netanyahu'nun Gazze'deki 'Zaferi' Eleştiriliyor - Son Dakika
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Netanyahu'nun Gazze'deki 'Zaferi' Eleştiriliyor

Amos Harel, Netanyahu'nun Gazze'deki zafer iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu.

31.01.2025 21:16
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Haaretz gazetesi askeri analisti Amos Harel, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun destekçilerinin Gazze'deki savaşta sözde "tam zafer"le övünmelerinin gerçekçi bir temelden yoksun olduğunu söyledi.

Haaretz gazetesinde kaleme aldığı yazısında Harel, Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 16 ay süren yoğun saldırı ve bombardımanı sonucu İsrail'in tam anlamıyla bir zafer kazandığını söylemenin mümkün olmadığını belirterek şunları ifade etti:

"Netanyahu'nun destekçilerinin tam zaferle övünmesinin hiçbir temeli yok. İsrail'in Hamas'ı gerçekten mağlup ettiğine inanmak için her türlü şüphe ve eleştiriden arınmış kör bir takipçi olmak gerekir. Hamas, aldığı ağır askeri darbeye rağmen teslim olmadı. Daha doğrusu, Gazze'deki sivil otoritesini yavaş yavaş yeniden tesis etmeye çalışıyor ve askeri altyapısını yeniden inşa etmeye başladı."

Harel, bu durumun, Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılarılarının hedeflerine ilişkin açıklamaları ve savaş sırasında verdiği sözlerle çeliştiğini belirtti.

ABD, ateşkes anlaşmasının bütünüyle uygulanmasından yana

ABD'nin bölgedeki rolüne değinen Harel, Başkan Donald Trump yönetiminin, Netanyahu'nun sadece ilk aşamaya odaklanma arzusunun aksine, esir değişimi anlaşmasını ve Gazze'deki ateşkesi tüm aşamalarında uygulamaya çalıştığını vurguladı.

Harel, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail ziyaretine değinerek bunun Amerika'nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik ilerlemeye olan ilgisini yansıttığını belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Tel Aviv ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere 29 Ocak'ta İsrail'i ziyaret etmişti.

İsrail ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netahyahu ile görüşen Witkoff, İsrail ordusunun işgal sırasında Gazze Şeridi'ni ikiye ayırdığı Netzarim Koridoru'nunda da incelemelerde bulunmuştu.

Yerinden edilme zorlukları

ABD Başkanı Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den zorla tehcir edilmesiyle ilgili açıklamalarına da değinen Harel, bu önerinin uygulanmasında karşılaşılan pratik zorluklara dikkati çekti.

Fikrin kısmen Netanyahu'nun aşırı sağla koalisyonunun istikrarını korumayı amaçladığını belirten Harel şunları aktardı:

"Aslına bakılırsa, Washington'un Orta Doğu'da göç konusunda müzakere gücü Latin Amerika'daki kadar etkili değil. Trump, Gazze'yle gayrimenkul projeleriyle aynı şekilde ilgileniyor gibi görünüyor, ancak bölge sakinlerinin yeniden yerleştirilmesi kapsamlı bir planlama ve uluslararası işbirliği gerektiriyor. Ancak bu planların (tehcir) her biri, Arap ülkeleri tarafından desteklenmeye devam eden Filistin mücadelesiyle karşı karşıya kalacak. Şu anda bir Arap liderinin Trump'ın Gazze'den göç önerisini desteklediğini görmek zor."

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ciddi bir yıkımın olduğunu söyleyerek "Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği" önerisinde bulunmuştu.

Aralarında Ürdün, Mısır, Irak, Fransa, Almanya, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler'in de bulunduğu birçok ülke Trump'ın teklifini reddeden açıklamalarda bulunmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ayrıca, "Filistin halkının sürgün edilmesi veya tehcir edilmesi bizim içinde yer almayacağımız bir zulümdür. Bunu özellikle sürgün etme konusundaki söylentilerle birlikte söylüyorum. Mısır'ın ulusal güvenliği tehlikeye atılamaz ve iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşmak için Başkan Trump ile çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Politika, Haaretz, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Gazze'deki 'Zaferi' Eleştiriliyor - Son Dakika

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