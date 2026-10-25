Şarkıcı Nev Karacaahmet'te toprağa verildi; menajeri son zamanlarını anlattı - Son Dakika
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Şarkıcı Nev Karacaahmet'te toprağa verildi; menajeri son zamanlarını anlattı

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Şarkıcı Nev Karacaahmet\'te toprağa verildi; menajeri son zamanlarını anlattı
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Şarkıcı Nev Karacaahmet\'te toprağa verildi; menajeri son zamanlarını anlattı
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Nev olarak bilinen şarkıcı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Doğansoy için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze namazı kılındı; cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Menajeri; "2 sene önce annesini kaybetti. Annesini kaybettikten sonra kendisine hiç bakmamaya başladı. Kendini çok bıraktı." dedi.

Nev olarak bilinen şarkıcı Nevzat Doğansoy, (57) tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Doğansoy için, Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Doğansoy'un sevenleri, yakınları ve ailesi katıldı. Cenazeye katılan AK Parti İstanbul milletvekili Süleyman Soylu, "Nevzat ile hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl birlikte okuduk. Sonra yollarımız ayrıldı ama birbirimizle hep haberleştik. Allah rahmet eylesin." dedi. Doğansoy'un cenazesi namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nev olarak bilinen şarkıcı Nevzat Doğansoy, dün 16.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Doğansoy için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Sunay Akın, Ozan Orhon, sanat camiasından arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Doğansoy'un tabutuna tuttuğu takım olan Galatasaray'ın forması konuldu.

SÜLEYMAN SOYLU DA KATILDI; BERABER OKUDUK

Cenaze namazına Doğansoy'un üniversiteden arkadaşı AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu da katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, "Nevzat hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl birlikte okuduk. Sonra yollarımız ayrıldı ama birbirimizle hep haberleştik. Allah rahmet eylesin. Allah cennetiyle müşerref eylesin.Hem buradaki Numune Hastanesi'nde entübe oldu ardından Çam Sakura'da. Birincisinden kurtuldu. Bence iyi bir noktaya da gidiyordu ama Cenab-ı Allah. Allah rahmet eylesin " dedi.

'ANNESİNİ KAYBETTİKTEN SONRA KENDİSİNE BAKMAMAYA BAŞLADI'

Menajeri İlker Ercan, "Yaklaşık 2 aydır hastanedeydik. Numune hastanesinde yatıyordu. Orada belli bir seviyeye geldi. Ondan sonra Çam Sakura'ya naklettik. Orada da yaklaşık 1 aya yakın yattı ama çoklu organ yetmezliği ve karaciğer yetmezliği vardı. Çok sıkıntılı bir süreçti. Maalesef kaybettik. Nejat 2 sene önce annesini kaybetti. Annesini kaybettikten sonra kendisine hiç bakmamaya başladı. Kendini çok bıraktı. Son 2 yıldır kademe kademe şekilde rahatsızlığı nüksetti" dedi.

'YENİ BİR ALBÜM HAZIRLIĞI VARDI'

Menajeri İlker Ercan "Hastanede dün saat 16.00 civarlarında kaybettik. Bir haftadır bilinci kapalıydı. Hastanede yanında yengesi, abisi ve ben vardım yanında. Bilinci kapalı olduğu için 4-5 gündür konuşamadık ama geçen haftalarda ona bir hafta önce basının çok ilgisinin olduğunu, parçalarının çok çalındığını söyledim. 'Bu kış o zaman çok güzel geçecek' dedi. 'Evet kardeşim' dedim. Orada bir gülümsedik. Ondan sonra da hazin sonumuz oldu. Bir planımız vardı çıkacaktık. Dostlarımız vardı. Ayvalık, Çeşme dolaşarak Bodrum'a gidecektik. Konser hazırlıklarımız vardı, yeni bir albüm hazırlığı vardı. Bir parçası vardı, onun üzerinde uğraşıyordu. Özellikle yaz aylarında o kadar çoğunun demosunu yaptı, parçayı o kadar çok tekrarladı ki olmadı yapamadık. O parçayla ilgili bir çalışmamız olacak, parçayı şimdi söylemeyelim" dedi.

'BENİM KARDEŞİM HEPİNİZİN KARDEŞİ

Abisi Zeyyat Doğansoy, "Yapacak birşey yok. Allah'ın takdiri. Benim kardeşim hepinizin kardeşi. Kendisine bugün kendisine son görevimizi yapacağız. Allah razı olsun hepinizden. Sağolun varolun" dedi.

'ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANI KAYBETTİK'

Şarkıcı Ozan Orhon ise, "Şu anda konuşacak kelime bulamıyorum. Çok değerli bir sanatçıyı, çok değerli bir dostu kaybettik. Türk müziğine çok önemli katkılar sundu. Şarkıları unutulmaz oldu. Bir dönem gençliği onun şarkılarıyla dans etti duygusallaştı. Ben çok üzüldüm. Çok değerli bir insanı kaybettik. O yüzden söylenecek kelime bulamıyorum. Allah mekanını cennet etsin. Ne diyelim, bir bir gidiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA
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