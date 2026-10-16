Nevşehir merkezli fuhuş soruşturmasında 11 tutuklama: 16 mağdur kadın kurtarılmıştı

Nevşehir merkezli fuhuş soruşturmasında 11 tutuklama: 16 mağdur kadın kurtarılmıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 ilde yürütülen fuhuş soruşturmasında adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 11'i hakimlikçe tutuklandı. 10 şüpheliye adli kontrol uygulanırken 7'si serbest kaldı. Nevşehir, Kayseri, Antalya, İstanbul, Ankara, Sakarya, Aksaray, Eskişehir ve Bolu'daki adreslere yapılan baskınlarda para, altın ve dijital materyale el konulmuş, 16 kadın kurtarılmıştı.
Nevşehir merkezli 9 ilde polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.
28 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve jandarma ekiplerince, Nevşehir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 7'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi, 11'i ise tutuklandı.
16 MAĞDUR KADIN KURTARILDI
Emniyet ve jandarma ekipleri, 13 Ekim'de "fuhşa teşvik ve aracılık etme", "fuhşu kolaylaştırma" ve "fuhuş için yer temin etme" suçlarına yönelik çalışma yürütmüş, Nevşehir, Kayseri, Antalya, İstanbul, Ankara, Sakarya, Aksaray, Eskişehir ve Bolu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk lirası ve döviz cinsinden para, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, operasyon kapsamında zorla fuhşa sürüklenen 16 mağdur kadın kurtarılmıştı.
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