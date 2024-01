New York\'ta İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını ve ABD\'nin verdiği desteği protesto eden göstericiler gözaltına alındı

NEW New York'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ABD'nin verdiği desteği protesto eden en az 8 gösterici gözaltına alındı.

Manhattan'da Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) genel merkezi önünde bir araya gelen göstericilerle New York Polis Teşkilatı (NYPD) görevlileri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

AIPAC ofisinin bulunduğu 2. Cadde ile 44. Sokak'ın kesiştiği kavşakta uzun süre slogan atan protestocuların Lexington Caddesi'nde yürümek istemesi üzerine en az 8'i gözaltına alınarak polis aracına bindirildi.

Gösteriyi düzenleyen gruplardan Within Our Lifetime'ın (WOL) üyeleri, gözaltına alınanların arasında liderleri Nerdeen Kiswani'nin de bulunduğunu belirterek, serbest bırakılması için polisle uzun süre tartıştı.

Saatler süren yürüyüşe katılan Filistin destekçileri, "İsrail'in soykırım yaptığına", ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin buna "maddi destek sağladığına" dair iddialarını dillendirdi.

Göstericilerin sloganları arasında '"İnsanlar birleştiğinde asla yenilmeyecekler", "İsrail bombalıyor, ABD parasını ödüyor", "Soykırımcı Joe gitmek zorunda" şeklindeki ifadeler dikkati çekti.

Protestocuların arasında çok sayıda Amerikalının yanında, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarını doğru bulmayan birçok Yahudi kökenli New Yorklunun da bulunduğu gözlendi.

Amerikalı protestocular, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığına inandıklarını belirtti

Filistin'e destek için New York'taki gösteriye katılan ABD vatandaşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının açık bir "soykırıma dönüştüğüne" inandıklarını söyledi.

Kendisinin de Yahudi asıllı olduğunu belirten kadın protestocu, "Geçmişte halkımızın başına gelenlerin hatırasının şu anda soykırımı meşrulaştırmak için kullanıldığını düşünüyorum. Bu dilin İsrail Parlamentosu tarafından kullanıldığını ve İsrail Başbakanı'nın kendilerinden Tanrı'nın çocukları ve Filistinliler için başkaları diye bahsetmesinin başlı başına soykırım niteliğinde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Adının Michael olduğunu söyleyen ve sosyal medyadaki görüntülerin İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığının delili olduğunu ifade eden New Yorklu aktivist, "Gazze'deki altyapıyı, tüm üniversiteleri bombaladılar. Bütün okulları vurdular, her şeyi yok ettiler. 13 binden fazla çocuğu öldürdüler, liste uzayıp gidiyor." dedi.

Baskı görmekten korktuğu için yüzünü maskeyle gizleyen kadın protestocu da "Videoları gördüm, insanların söylediklerini gördüm, biraz araştırma yaptım ve bunun (soykırımın) çok açık olduğuna şüphe yok." diye konuştu.

New York'taki Filistin protestolarına pek çok kez katılan, ismini vermekten çekinen siyahi Amerikalı da İsrail'in Filistinlilere karşı daha önce de "soykırım" uyguladığını ve diğer hükümetler müdahale etmediği sürece bunu sürdüreceğini belirterek, "Olup bitene dikkat ettiğinizde, dışarıdan baktığınızda, gördüğünüz tek şey nefret, cinayet ve koca bir halkı silme kararlılığıdır." dedi.

ABD'de 21-23 Ocak'ta yapılan Economist/YouGov'un anketine göre, her 3 Amerikalıdan en az birinin İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım uyguladığına inandığı, bu oranın 18-29 yaş grubundaki gençlerde yüzde 49'a kadar çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.