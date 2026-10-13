New York\'ta Kristof Kolomb anısına pazartesi günü geçit töreni düzenlendi

New York'ta Kristof Kolomb anısına pazartesi günü geçit töreni düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kolomb Günü dolayısıyla ABD'nin New York kentinde pazartesi günü geçit töreni düzenlendi. İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ayak basışını anmak amacıyla kutlanan tören, kentte gerçekleştirildi.
NEW YORK, 12 Ekim (Xinhua) -- İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ayak basışını anmak amacıyla kutlanan Kolomb Günü kapsamında, pazartesi günü ABD'nin New York kentinde geçit töreni düzenlendi.
Kaynak: Xinhua
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