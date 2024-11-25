Niğde'de Çiftin Ölümü: 2 Kiracı Tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de Çiftin Ölümü: 2 Kiracı Tutuklandı

Niğde\'de Çiftin Ölümü: 2 Kiracı Tutuklandı

Niğde'de kiraladıkları dairede cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan ve sevgilisi Hüsniye Yalçın'ın cinayetini işledikleri iddiasıyla ev sahipleri tutuklandı. Otopsi raporlarına göre, Yalçın darbedilip boğulurken, Özkan tabancayla vurularak öldürüldü.

25.11.2024 17:46  Güncelleme: 17:47
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NİĞDE'de kendilerinden haber alınamayan, kiraladıkları dairede 2 gün sonra cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın'ın (48) ölümüne ilişkin ev sahibi S.H. ve eşi F.H. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. 22 Kasım günü Toplu Konut Mahallesi'ndeki bir adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın'ın kanlar içerisindeki cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın'ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Özkan'ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın'ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Otopsi raporuna göre Hüsniye Yalçın'ın darbedilip boğulduğu, Ramazan Özkan'ın ise tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Hüsniye Yalçın'ın eşi A.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

CİNAYETTE KULLANILAN TABANCA VE BIÇAKLARI GÖMMÜŞLER

Soruşturmayı derinleştiren İstihbarat Şubesi, Asayiş Şube Cinayet Bürosu ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özkan ve Yalçın'ın kiraladığı evin sahibi S.H. ve eşi F.H.'yi gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti işlediklerini itiraf eden çiftin yer gösterme işlemi sırasında toprağa gömülü halde kurusıkıdan bozma 1 tabanca, 2 bıçak ve 1 kelepçe ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H. ve eşi F.H. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Çiftin Ölümü: 2 Kiracı Tutuklandı - Son Dakika

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