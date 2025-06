Nişanlısı Tarafından Vurulan Kadın Yardım İstedi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde eski nişanlısı Hakan M. (36) tarafından sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda sağ bacağından vurulan Asel Y. (29), "Haberlerde çıkan bir bayan vardı, İstanbul'a kaçtı kendisi ama kocası tekrardan onu buldu. ve bu adam yakalanmadığı için bu kadını öldürdü. Ben bu durumları yaşamak istemiyorum. Koruma talep ediyorum. Can güvenliğim hiçbir şekilde yok. Ben bir mermi daha, bir acı daha yaşamak istemiyorum" dedi.

Dün saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde meydana geldi. Hakan M. ve sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hakan M., Asel Y.'ye tabancayla ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Asel Y. yere düşerken, Hakan M. koşarak kaçtı. Yaralanan kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Asel Y.'nin tedavisi İnegöl Devlet Hastanesi Ortopedi servisinde sürerken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

'DAHA ÖNCE DE AYRILMAK İSTEDİM, YİNE ATEŞ ETTİ'

Hastanede gazetecilere açıklama yapan Asel Y., 3 sene önce Hakan M. ile tanıştığını belirterek, "Tanıştıktan kısa süre sonra, yalanlarından ve eve getirdiği pis işlerden dolayı rahatsızlık duymaya başladım. Bu şahıstan sürekli olarak ayrılmak istedim, ancak bunları sonradan öğrendiğim için başta fark edemedim. Ne yazık ki, hiçbir şekilde peşimi bırakmadı. 3 Ekim 2024 tarihinde bir kez daha ondan ayrılmak istedim. Aynı gün ailemin kapısına geldi ve bana ateş etti. Ancak olayla ilgili kamera kaydı veya benzeri bir delil bulunmadığı için bunu ispatlayamadım. Bana hakaret etti, yüzüme tükürdü. Ardından, kendisini "ağır tahrik edildiği" gerekçesiyle mağdur göstermeye çalıştı. Kamera kaydı olmadığı için ne yazık ki kendimi savunacak kanıt sunamadım" diye konuştu.

'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BENİ VE AİLEMİ HEDEF ALAN AÇIKLAMA YAPIYORDU'

Bu olayın ardından 40 gün tutuklandığını söyleyen Asel Y, "Cezaevinden çıktıktan sonra da peşimi bırakmadı. Başıma bir şey geleceğini bildiğim için, birkaç kez affetmek zorunda kaldım. Çünkü bana zarar vereceğini açıkça söylüyordu. Şehri terk etmek istiyordum. Çocuklarım için okul müdüründen izin almaya gittim. Tam bu sırada karşıma tekrar Hakan M. çıktı. Okula gitmeden önce polisi, ardından annemi aradım. Annemi arayarak, 'Anne, Hakan burada. Birazdan bana kurşun sıkacak, hissediyorum' dedim. Annem 'Kızım eve git' dedi. Ancak ben 'O tarafa gidersem orada kamera yok, daha sessiz bir yer' diyerek gitmek istemedim. Daha sonra Hakan yanıma gelerek, 'Şu ileride çay içelim mi?' dedi. Gitmek istemediğimi belirttim. Zaten videolarda da göründüğü üzere, bel kısmını kontrol ederek silah olup olmadığını anlamaya çalıştım. Telefonuma bakmak istedi. Polisi arayıp aramadığımı görmek istiyordu. Ben de polisle olan konuşmayı gizleyerek sadece annemi aradığım kısmı gösterdim. Şahıs daha sonra taksi duraklarının olduğu yere gitti. Kamera kayıtlarında da görünüyor. Büyük ihtimalle silahı orada bıraktı ya da sakladı Daha sonra tekrar yanıma geldi. O esnada heyecanlıydım, ne yapmaya çalıştığını tam anlayamadım. Çünkü daha öncesinde cezaevinden çıktıktan sonra bana sürekli 'Sen benim cezamı çekmeden dışarı çıkamazsın ne çalışabilirsin ne de yaşayabilirsin' diyordu. Sosyal medya üzerinden de beni, çocuklarımı ve annemi hedef alarak hakaret dolu paylaşımlar yapıyordu. 'Ablası, kardeşi, iblisler' gibi ifadeler kullanarak psikolojik baskı kuruyordu. Ben polislerin gelmesini bekliyordum. Kendisi de sürekli sağa sola bakarak fırsat kolluyordu. O sırada tekrar taksi duraklarına gitti ve oradan silahı aldı. ya arabanın içine ya da altına koymuştu büyük ihtimalle. Silahı aldıktan sonra tekrar yanıma geldi. Kendisine, 'Hakan neden bu hale geldik? Neden bunları yapıyorsun?' diye sordum. O da tekrar 'Polisi aradın mı? Eğer aradıysan kaçacağım' dedi. Ben yine çevreme bakıyordum ki o sırada sağ taraftan bir kurşun geldi. Zaten olayın devamında kendisi kaçtı" ifadelerini kullandı.

'HER AN NEREDEN ÇIKACAK DİYE BEKLİYORUM'

Yaşanan olayın ardından tedirgin olduğunu belirten Asel Y., "Benim hayati tehlikem var. Bu şahıstan hiçbir şekilde kurtulamıyorum. Bir kurşun daha yemek istemiyorum. Şu anda kemiğim parçalanmamış olabilir ama yürüyemiyorum. Bir kurşun daha yemek istemiyorum. Lütfen bana yardım edin. Bu şahsın bir an önce yakalanıp tutuklanmasını istiyorum. Şu anda sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapıyor. 'Yarım bıraktım, işimi tamamlayacağım' anlamına gelen mesajlar veriyor. Ben bu olay yaşanmadan evvel daha önce sürekli savcılıklara gidiyordum. Savcılığa gittiğimde bu adamın cezaevine girme durumu yoksa bile ben bu adama elektronik kelepçe takılmasını sürekli talep ettim. Ama hiçbir şekilde bana olumlu bir sonuç gelmedi. Şimdi de burada bugün bu tehdit mesajlarını alınca ben tekrardan polislerle görüştüm. Ama benim şu an hala hayati tehlikem var. Ben burada yatarken bile şu an rahat değilim, her an nereden çıkacak diye bekliyorum. İlkokulun, onca çocuğun önünde bunu yapan insan her yerde bunu yapar, gözü dönmüş şu an, yapacaktır da zaten. Ne de olsa içeride yatacağım sağlam yatayım diye düşünüyor" diye konuştu.

'BEN BİR MERMİ DAHA, BİR ACI DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUM'

Türkiye'de yaşanılan kadın cinayetlerini gördüğünü belirten Asel Y.," Yani ben şu anda şehri terk etmek istiyordum, ben o yüzden müdür yardımcısından izin almaya gitmiştim aslında. Ama gördüğümüz üzere haberlerde çıkan bir bayan vardı, İstanbul'a kaçtı kendisi ama kocası tekrardan onu buldu. ve bu adam yakalanmadığı için bu kadını öldürdü. Ben bu durumları yaşamak istemiyorum. Yani ben bir koruma talep ediyorum. Can güvenliğim hiçbir şekilde yok" dedi.

Daha önce evli olduğunu ve bu evlilikten çocukları olduğunu söyleyen Asel Y., "Çocuklarımın, kardeşimin, annemin, ailemin hiçbir şekilde can güvenliği yok. Çünkü ben buradan gitsem benim aileme zarar vermeye çalışacak. ve ben de bu vicdanla zaten kendim yaşayamam, bu şekilde olursa. Bana bu geldi, yakalansın bu saatten sonra cezasını çeksin ama ben bir mermi daha, bir acı daha yaşamak istemiyorum. Çocuklarıma da ben bunları yaşatmak istemiyorum. Ben onu istemediğim için bu duruma düşmek istemiyorum, hiçbir kadının da bu duruma düşmesini istemiyorum. Bir kadın hata yapmış olsa bile bunu hak etmez. Ama ben ona hiçbir şey yapmadığım halde sırf onu istemediğim için, onun hayatı, karakteri bana uygun olmadığı için, onunla ilişkimi bitirmek istediğim için ben bunları yaşıyorum. Çocuklarım bunlara şahit oluyor, ben bunları yaşamak istemiyorum" diye konuştu.