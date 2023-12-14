Nostaljik tramvay Bahçelievler\'de ilk seferini yaptı

İstanbul'un simgelerinden olan nostaljik tramvay Bahçelievler'e geldi. Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılına ithafen, '100'üncü Yıl Cumhuriyet Tramvayı' adı verilen ve yüzde 100 elektrikle çalışan tramvay trafiğe kapalı olan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde ilk seferine çıktı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, " İstiklal Caddesi'nde yıllardır olan bir tramvay var. O nostaljik tramvayı buraya getirdik. Hem yollarımızı güzelleştirdik hem de aydınlattık" dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Kasım ayından itibaren sürdürülen hazırlıklar tamamlandı. Cumhuriyet tramvayı bugün düzenlenen törenle ilk seferine çıktı. Törene AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tramvaya binerek caddeyi dolaştı.

Yerli ve milli üretim olan çevre dostu cumhuriyet tramvayı yüzde 100 elektrikle çalışacak. Enerjisinin yüzde 20'si tavanına yerleştirilen güneş enerjisi panellerinden, geri kalan kısmını ise elektrikli şarj ünitesinden sağlanacak.

KABAKTEPE: AK PARTİ YEREL YÖNETİMDE BİR MARKA

Açılışta konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bugün İstanbul'umuzun en güzel ilçelerinden birindeyiz, Bahçelievler'deyiz. Belediye Başkanımız diyor ki 'Ben 5 sene önce aday olduğumda Bahçelievlerli hemşehrilerime verdiğimiz sözün kitabını bugün size gösteriyorum. O kitap bugün de ortada, yüzde 98'ini yaptık diyor.' Ben de dedim ki; İBB Belediye Başkanının da 2019'da verdiği sözleri çıkartın. Bulunmuyor, dijital arkeolog lazım. Hepsini silmişler. Niye? Yapmak için değil, aldatmak için söz verdiklerinden dolayı. AK Parti yerel yönetimde bir marka, bunu hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı süreç hakikaten Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi, sessiz devrime neden olmuştur. Yerel yönetimlerde de İstanbul'umuz bu sessiz devrimi AK Parti belediyeciliğiyle en güzel yaşayan illerimizden birisi oldu. 31 Mart'ta yine Bahçelievler diyeceğiz, Yeniden İstanbul diyeceğiz. Allah'ın izniyle yerel yönetimlerde hizmetimize İstanbul Büyükşehir'i de ekleyerek 24-25 belediyemizi de daha da yukarı çıkararak devam edeceğiz" dedi.

"AK PARTİ HALKA GÖRE HİZMETİN ADRESİ OLMUŞTUR"

Kabaktepe, "Şunu her zaman söylüyoruz; AK Parti'nin hükümette de yerel yönetimde de rotası milletin kendisidir, milletimizin talepleridir. Belki CHP zihniyetiyle ayrıldığımız, siyasi anlayış olarak farklılaştığımız birçok nokta var. En önemlisi nedir biliyor musunuz? CHP halka rağmen siyasetin adresidir. AK Parti halka göre hizmetin adresi olmuştur ve böyle olmaya da devam edecek. Bugün burada hakikaten çok güzel bir hizmetin açılışını yapacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızda 'O sokakta bu yapılır mı? Burada bu olur mu' değil. Biz milletimize her zaman daha iyisi, daha güzeli yaraşır diyerek hizmet ettik. İşte o anlamda Bahçelievler'imizde bugün de güzel bir hizmetin açılışını hep beraber yapacağız. Belediye başkanımıza, ekibine çok teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. İnşallah bu güzel hizmetimiz, bu nostaljik tramvayımız, hem bir nostalji havası, hem bir ziyaret destinasyonu olması anlamında bir katkıda bulunurken ve diğer taraftan da ulaşım hizmeti görecek" diye konuştu.

BAHADIR: BAHÇELİEVLER HALKINA BUNU ÜCRETSİZ SUNACAĞIZ

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise "İstiklal Caddesi'nde biliyorsunuz yıllardır olan bir tramvay var. O nostaljik tramvayı buraya getirdik, yollarımızı yaptık. Hem yollarımızı güzelleştirdik hem aydınlattık. Geceleri bile gündüz gibi, içine bir de nostaljik tramvay kurduk. Bu nostaljik tramvayımız oturarak ve ayakta 40 kişi alıyor. Ön ve arka taraftan kullanılabiliyor. Manevra yapmasına gerek yok. Çok güzel bir şey ama güzelliği de şuradan geliyor, yerli malı. Türk mühendisin, Türk teknisyenlerin yaptığı bir şey. Elektrikli ama üzerinde güneş paneli var, yüzde 20'sini oradan elde ediyor. Gerisini şarj ile kablodan alıyor. 15 saat boyunca çalışan bir tramvayımız olacak ve Bahçelievler halkına bunu ücretsiz sunacağız. Ayrıca yakında Türkiye'de bir ilk yapacağız. Evden görüntülü doktor, diyetisyen ve psikolog muayenesini ücretsiz vereceğiz. Türkiye'de bunu yapan hiçbir belediye yok. Bazı yerler doktor muayenesini veriyor ama bunun ilkini biz yapacağız. Zaten psikoloji merkezimiz var, orada 5 psikoloğumuz var. Seanslarımız ücretsiz, randevuyla gidiyorlar. Şimdi bunu görüntülü cep telefonuyla ve bilgisayarla yapacağız. Bunu hastalarımıza, diyetisyene ihtiyacı olanlara ve psikolojik destek isteyenlere sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

TRAMVAY HAKKINDA

Tramvay, tam şarj ile yaklaşık 15 saat hizmet verebilecek. Bu da bir günlük çalışma kapasitesini sağlayacak süreye eşit olacak.

Oturarak ve ayakta 40 yolcu kapasiteli tramvaya binişler tamamen ücretsiz olacak.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir uçtan diğer uca sürekli gidip gelecek.

Aracın her iki tarafında da sürüş kokpiti mevcut. Aracın sürücüsü her iki taraftaki direksiyondan aracı idare edebilecek.

Tramvayın lastik tekerlekli olarak yüzde 100 yerli ve milli üretimle ve özgün tasarımla Türkiye'de imal edildi.