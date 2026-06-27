Nuri Özkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Nuri Özkan, toprağa verildi. Özkan'ın Fatih Sultan Mehmet Camii'ndeki cenazesine Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Nuri Özkan'ın cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada patlamada yaralanan Yasin Demirbaş'ın ise sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Ali KADI/NİĞDE,