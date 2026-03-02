Öcalan'dan Barış ve Diyalog Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öcalan'dan Barış ve Diyalog Vurgusu

02.03.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah Öcalan, yeni raporun diyalog ve barış süreçlerini başlatacağını belirtti.

(ANKARA) - Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nca yayımlanan ortak raporun sorunların çözümünde başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Demokratik inşa silahla ve çatışmayla değil, diyalogla ve karşılıklı birbirini anlamayla gerçekleşecektir. Hukuki güvence olduğu müddetçe hiçbir kesim şiddete, silaha, çatışmaya meyletmez; meyletmesi durumunda da tecrit olmaktan kurtulamaz. Barış ve demokrasinin topluma mal edilmesi, ona uygun düşünce ve zeminin oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Yeni sürece uygun çalışmalar için daha fazla bekleme şansımız yoktur. Rapor bunun yolunu açıyor. Bu bir imkandır ve sonuna kadar yararlanılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgüt PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" tarafından yayımlanan ortak rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öcalan, raporun siyasal açıdan önemine dikkati çekerek, "Bu rapor, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle Sayın Bahçeli'nin çağrısına benim cevap olmamla İmralı'da başlayan diyalog sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İlgili tüm tarafların bu gerçekliği teslim ederek raporun gerektirdiği yasal ve kurumsal pratik süreci başlatması, silahın kesin olarak gündemimizden çıkmasını garanti edecektir" dedi.

Öcalan, raporun hazırlanmasına katkı verenlere teşekkürlerini ileterek, "Raporun çıkarılması için çalışan siyasi partilere ve hitap ettikleri kitlelere, bu sürecin ilerlemesi için canla başla çalışan, emek veren herkese ve barış süreci için çalışırken vefat eden değerli yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder'e emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İmralı'daki diyalog sürecinin önemine vurgu yapan Öcalan, "İmralı'da yürüttüğümüz diyalog süreci ciddi bir mücadeledir. Geleceğimizi kurtarmak isteyen herkesin yoğun emekleriyle sürdürülmektedir. Aynı şekilde Komisyonun değerli üyeleri de oy hesabı yapmadan bu süreci parlamentonun çözümüne sunmuşlardır. Dolayısıyla ortaya çıkan raporu, şimdiye kadar Meclis komisyonlarının çıkardıkları raporlara benzetmek, atılan adımın tarihsel önemini idrak etmemek demektir. Onlarca yılı kapsayan demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir sonucu olarak rapora yaklaşmak en doğrusudur" ifadesini kullandı. Öcalan'ın rapora ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Rapor, demokrasi mücadelesinde yeni süreç için kapı aralayan çok önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir. Bütün siyasal çevreleri ayakları yere basan politikalar üretmeye zorlayacaktır. Gerçeklikten kopuk, dar siyasi gündemlere sıkışıp kalmış çevrelerin ucuz siyaset yapma zeminlerini ellerinden almıştır. Rapora karşı çıkan siyasi partilerin gerçek gündem yerine kendi dar bakış açılarında ısrar etmesi en çok sosyalist çevreleri zorlayacaktır. Bir an önce demokrasi ve özgürlük mücadelesinin gerektirdiği görev ve sorumlulukla hatalarından dönmeleri her açıdan önemlidir."

"Hukuki güvence olduğu müddetçe hiçbir kesim şiddete, silaha, çatışmaya meyletmez"

Bu raporla sorunların tümden çözüldüğü/çözüleceği yanılgısına da dikkat çekmek gerekir. Bu bir başlangıçtır. Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokrasi ikliminin merkeze, yerele ve tüm çevrelere yayılması ve daha sayısız birikmiş sorunlara bir raporla cevap olunamayacağı açıktır. Ancak rapor önemli bir başlangıçtır. Sonuç alıcı hale gelmesi, gereklerinin pratikte gerçekleşmesi yine mücadeleye bağlı olacaktır. Rapor parlamentonun gündeminde de uzun süre kalabilir, çeşitli çevreler diyalog sürecini sabote etmek için bu süreçten yararlanabilir. Bütün bunlar bizler için şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak eskisi gibi böylesi provokasyon ve saldırılara karşı kırılgan bir durumda değiliz. Doğru bir yaklaşımla böylesi hamleleri de atlatabiliriz.

Rapor bir kavram seti sunmaktadır. Demokratik bir mücadele ve diyalogla hayata geçirilecek olan kavram ve kurumlar, Cumhuriyetin nasıl demokratikleştirileceğine dair de bir yol haritası sunmaktadır. Bu nirengi noktasıdır.

Örgütün sürecin ruhuna uygun adımlar atması içinde bulunduğumuz tarihi anın gereğidir. Demokratik inşa silahla ve çatışmayla değil, diyalogla ve karşılıklı birbirini anlamayla gerçekleşecektir. Hukuki güvence olduğu müddetçe hiçbir kesim şiddete, silaha, çatışmaya meyletmez; meyletmesi durumunda da tecrit olmaktan kurtulamaz.

Artık ülke gündemini silahın değil siyasetin belirleyeceği bir dönem başlamış olacaktır. Hukuki güvenceyi sağlayacak olan da demokratik bilinçtir, zihindir. Yürekle, bilinçle sürece sahip çıkılmadıktan sonra hangi hukuk maddesi kimi koruyabilir? Hukuki güvencenin sağlanması önemli bir adımdır. Süreci başarıya götürecek olan demokratik siyaset çalışmalarıdır.

"Demokratik mücadele ve bilinç olmadan, istenilen tarzda bir anayasa çıksa bile bir anlam ifade etmez"

Raporda dikkat çeken bir husus da Kürt-Türk kardeşliğine, kaderdaşlığına yapılan vurgudur. Geçen yüzyılda tarifsiz acılar yaşandı. Sonuçta ilk kez resmi bir raporda Kürt-Türk kardeşliğine vurgu yapılması önemli bir adımdır. Bundan sonra siyasetin temel uğraşı, hukuki düzenlemelerin de yapılmasına yönelik olacaktır.

Eğer siyaset gereği gibi yürütülmezse, bu adımın da diğerleri gibi sönümlenmesi, hiçbir kurumsal gerçekliğe dönüşmeden ve demokratik toplumun yararına bir gelişme yaratamadan gündemden düşmesi kaçınılmazdır. Demokratik mücadele ve demokratik bilinç olmadan, istenilen tarzda bir anayasa çıksa bile bir anlam ifade etmez.

Yine bir norm-dışı güç ortaya çıkacak, anayasayı rafa kaldırıp kendi yasalarını topluma dayatacaktır. Siyasetin gücü silahın gücünden çok daha sonuç alıcıdır. Silah yeni sorunlara yol açarken, siyaset sorunları çözmeyi esas alır. Ancak siyaset de sonuçta 'mümkün olanın sanatıdır' ve mümkün olanı sağlayacak olan da demokratik mücadeledir. Sürece siyasetin yön vermesi için eskisinden daha fazla emek, sorumluluk ve mücadele gerekecektir.

Tekrarlıyorum; bu bir sonuç değil, bir kapı aralamadır. Tarihsel kardeşliğe geri dönülmüştür. Cumhuriyetin kuruluşunda Kürtlerin rolü az değildir. Ancak bu emeğine ve çabasına sahip çıkmayan Kürt önderleri, zayıf bir örgütlülükle ve tepkisel isyanlarla durumu kurtarmaya çalışmışlardır. Kürt liderleri, başarısız girişimlerle kendi sonlarını getirmekten kurtulamamışlardır.

"Hiç kimsenin rehavete kapılma lüksü yoktur. Asıl mücadele şimdi başlamaktadır"

Rapor içeriği demokrasiye açıktır. Bu da başlangıç için umutlu olmamızı sağlayan en önemli etkendir. Bu sözleşmenin akamete uğramaması demokrasi güçlerinin elindedir. Parlamentonun büyük bir çoğunluğunun bu sözleşmeyi imzalamış olması konsensüsün ne kadar geniş olduğunu göstermektedir.

Hiç kimsenin rehavete kapılma lüksü yoktur. Asıl mücadele şimdi başlamaktadır. Zor ama başarının imkan dahilinde olduğu bir sürece girmiş bulunuyoruz. Son bir yılda yürütülen diyalog sürecinin bir sonucudur bu. Ancak son yüzyıldaki yaraların sarılması için bu ilk adım sadece bir yol haritası sunmaktadır.

Tarihten ders çıkarılıp en küçük bir adıma bile sahip çıkılması doğru siyasal tavırdır. Barış ve demokrasinin topluma mal edilmesi, ona uygun düşünce ve zeminin oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Yeni sürece uygun çalışmalar için daha fazla bekleme şansımız yoktur. Rapor bunun yolunu açıyor. Bu bir imkandır ve sonuna kadar yararlanılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Abdullah Öcalan, Demokrasi, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öcalan'dan Barış ve Diyalog Vurgusu - Son Dakika

Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Barcelona’nın eski yıldızı, İran’da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye’ye kaçtı Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Türkiye-İran sınırıyla ilgili “mayın“ iddiasına net yalanlama Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama
Bakan Gürlek duyurdu Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Tahran’da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı

18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:18
Yunanistan, GKRY’ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek
Yunanistan, GKRY'ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 18:36:12. #7.11#
SON DAKİKA: Öcalan'dan Barış ve Diyalog Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.